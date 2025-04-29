Пленарное заседание с участием Путина и Лукашенко началось в Волгограде





Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли в Центральный концертный зал Волгограда, где планируют выступить на пленарном заседании международного форума «Великое наследие – общее будущее».

Напомним, пленарное заседание стартовало в 11.00 по московскому времени. До 15.00 с приветственными речами выступили делегаты 20 стран-участниц форума.

Президенты Путин и Лукашенко прибыли в Волгоград во второй половине дня 29 апреля и присоединились к участникам после совместного посещения Мамаева кургана.

Программой визита Владимира Путина в город-герой Волгоград также предусмотрены встречи с Александром Лукашенко и с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.