



Второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Волгоградской области завершил расследование в отношении бывшего руководителя структурного подразделения коммерческой организации, который обвиняется в четырех эпизодах коммерческого подкупа в крупном и особо крупном размерах (ч. 7 и ч. 8 ст. 204 УК РФ).



Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2024 год обвиняемый, находясь на руководящей должности, использовал свои полномочия в интересах предпринимателей и поставщиков. С ними организация заключала договоры на выполнение работ и поставку товаров для судов.

-Обвиняемый за денежное вознаграждение содействовал заключению и продлению договоров, рекомендовал контрагентов руководству, принимал выполненные работы и, пользуясь своим служебным положением, не искал других поставщиков, что позволяло определенным компаниям сохранять договорные отношения. В результате этих действий он получил более 6 миллионов рублей от заинтересованных лиц, - сообщает СКР по Волгоградской области.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.