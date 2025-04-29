Политика

Путин и Лукашенко совместно посетили Мамаев курган

Политика 29.04.2025 15:53
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29.04.2025 15:53


Главы России и Беларуси совместно посетили Мамаев курган днем 29 апреля в рамках визита в город-герой Волгоград. Как сообщает ИА «Высота 102», Владимир Путин и Александр Лукашенко возложили венки к Вечному огню в зале Воинской славы.



 

Также, по сообщению пресс-службы Кремля, руководители двух стран посетили на Главной высоте России могилу маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова, где возложили цветы. 

После посещения Мамаева кургана Путин и Лукашенко отправятся в ЦКЗ Волгограда, где выступят на пленарном заседании международного форума «Великое наследие – общее будущее», которое стартовало в 11.00 по московскому времени. 

Президенты также планируют провести отдельную двустороннюю встречу. А глава российского государства планирует встретиться и с губернатором региона Андреем Бочаровым. 

Фото, видео: Kremlin.ru

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