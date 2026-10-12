В Ростове не выявили опасного загрязнения воздуха после атаки БПЛА





После ночной атаки беспилотников на Ростов-на-Дону специалисты проверили качество атмосферного воздуха. Как передает Привет-Ростов, утром 11 октября администрация Ростова сообщила, что концентрация опасных веществ не превысила установленных нормативов.

Атака произошла 10 октября. В нескольких местах города возникли возгорания, после чего жители жаловались на резкий запах дыма. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора отобрали пробы воздуха. По итогам исследований превышений допустимых показателей не обнаружено.

Власти уточнили, что мобильный пост продолжит наблюдение за состоянием воздуха. Если поступят новые жалобы от горожан, специалисты проведут дополнительные замеры.

В результате атаки в Ростове пострадали шесть человек, которым оказывают медицинскую помощь. На повреждённых территориях введён режим чрезвычайной ситуации. Всего за ночь над Ростовской областью уничтожили и подавили более 100 беспилотников.

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