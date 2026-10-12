



Сотрудники Управления ФСБ России по Волгоградской области пресекли противоправную деятельность 55-летнего местного жителя, причастного к спонсированию терроризма и публичному оправданию террористической деятельности в интернете.

Установлено, что с сентября 2022 года по апрель 2024 года мужчина совершил 19 финансовых операций с личной банковской карты, перечисляя средства на нужды движения, признанного экстремистским и запрещённого в России, внесённого в единый список террористических организаций.

Кроме того, через личный аккаунт на одном из видеохостингов он публиковал текстовые записи с призывами к осуществлению террористической деятельности в интересах этого сообщества.

Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.