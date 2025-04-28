Спорт

Волгоградка Дарья Антонова завоевала бронзу чемпионата Европы по дзюдо

Спорт 28.04.2025 20:56
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28.04.2025 20:56


Волгоградская дзюдоистка Дарья Антонова в составе смешанной сборной России стала бронзовым призером командного чемпионата Европы, который завершился накануне, 27 апреля, в Черногории. Как сообщили ИА «Высота 102» в облспорткомитете, в континентальных соревнованиях в Подгорице приняли участие 15 лучших европейских сборных.

Наша команда на престижных состязаниях была представлена 12-ю дзюдоистами и дзюдоистками. На старте турнира сборная России обыграла соперников из Сербии - 4:0. Дарья должна была сразиться в этом раунде с Йованой Цакаревич, но поединок не состоялся из-за досрочной победы российской дружины. В четвертьфинале наша команда сразилась с сильными оппонентами из Франции, а Антоновой противостояла титулованная Мариэ Гайе. Уроженка Ленинска в достойной схватке уступила опытной и многократной чемпионке мира и Европы, однако с общим счетом 4:1 победили российские дзюдоисты и вышли в полуфинал.

Здесь нам противостояла команда из Италии. Дарья Антонова в своей дуэли одолела Ирэнэ Педротти, но на этот раз россияне в командной битве уступили со счетом 1:4. В итоге сборная России получила право сразиться за бронзовые медали международного турнира в схватках с дружиной из Турции. В этих поединках волгоградская спортсменка уже не выступала, а ее партнеры по команде уверенно победили со счетом 4:0.


Таким образом, 19-летняя Дарья Антонова внесла свой вклад в бронзовый успех сборной России на чемпионате Европы-2025 в Черногории. Напомним, подопечная Александра Евланова в этом году дебютировала на международном уровне, став серебряным призером Открытого Кубка Африки в марокканской Касабланке. Теперь Антонова в начале мая поучаствует на пятом этапе международного турнира «Большой шлем-2025» в Таджикистане.

Напомним, в середине апреля в Волгограде прошло молодежное первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, где младшая сестра Дарьи Анастасия Антонова завоевала бронзовую награду.

Фото: Федерация дзюдо России


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