



Центр водных видов спорта «Фуян» в китайском Ханчжоу. На стартовой линии – лодка-дракон с российскими гребцами, десять дорожек, и среди них – десятая, под флагом AIN (нейтральные атлеты). Внутри лодки – российская команда «Родник» D8, за которую выступают три волгоградца: старший тренер сборной региона Дмитрий Петров, его воспитанник Данил Положенцев и Артём Рыжов. Впереди – два километра воды и лучший день их спортивной жизни.Дистанция 2000 метров у мужчин в классе Д-8 разыгрывалась по системе двух тайм-рейсов: экипажи делились на два заезда, а победитель определялся по лучшему времени среди всех участников. Это не финал в привычном понимании – когда лодки идут бок о бок и видно соперника. Здесь каждый экипаж шёл против часов, и цена ошибки на повороте – потеря драгоценных секунд.

Российский «Родник» стартовал на дорожке 10. Рядом – Украина, Иран, Китай, Италия, Канада, Сомали. Семь лодок дошло до финиша: индонезийцев дисквалифицировали за пропуск буя, Пакистан не вышел на старт, Гонконг сошёл. На финише – 9:05,51. Украина отстала на пять секунд (9:10,59), Иран – на пятнадцать (9:20,71). Китай, хозяин турнира, остался четвёртым (9:22,86).

Заезд 5 (тайм-рейс 2), 9:20.

Через двадцать минут – второй заезд. Здесь россиян не было: их команда выступала только в первом. Испания выиграла с временем 9:06,90, Мьянма – 9:10,41, Тайвань – 9:12,17. Это означало, что испанцы всего на 1,39 секунды медленнее. Зазор – меньше длины лодки.