

В матче пятого тура женской гандбольной Суперлиги встречались «Динамо‑Синара» и уфимская «Башкирия». Соперницы волгоградского клуба носят новое имя, но за ним стоит почти 40‑летняя история. Всё началось в 1986 году в школьном спортзале микрорайона Глумилино, где тренеры Айрат Сакаев и Олег Усков буквально с уроков физкультуры собирали первую команду – будущую «Уфу‑Алису». Уже в 2004 году уфимки пробились в Суперлигу, а в 2015‑м вернулись в элиту после паузы. Летом 2026 года «Уфа‑Алиса» официально стала «Башкирией», сохранив преемственность и школу, которая десятилетиями готовила гандболисток для российского спорта.



Для «Динамо‑Синары» этот матч был особенным ещё и потому, что в состав постепенно возвращаются игроки после травм. Арина Безбабных впервые вышла на площадку спустя полгода, а Карина Сисенова и Валентина Минченко продолжают набирать форму по ходу сезона.



Начало встречи напомнило прошлую игру с «Кубанью»: волгоградская команда доминировала и превосходила соперниц во всём. На ленточке была безупречна Людмила Баскакова. Уже к шестой минуте счёт стал 7:0 – забивали все и на любой вкус. Гости смогли ответить лишь на седьмой минуте. Постепенно волгоградки наращивали отрыв, у команды получалось практически всё. Особенно выделялись Алиса Дворцевая и Ангелина Кириченко, забросившие на двоих десять мячей. Первая половина завершилась на оптимистической ноте: в быстром отрыве волгоградки разыграли комбинацию на третьего, и Валентина Минченко парашютом завершила атаку через центр – 23:13 по итогам первого тайма.





После перерыва хозяйки паркета по инерции забросили пару мячей, а затем пошла череда ошибок. Создалось впечатление, что волгоградки посчитали игру сделанной: бело‑голубые сбавили обороты – и уфимки тут же этим воспользовались Неутомимая Анна Акентьева шла в атаку, не взирая на обстоятельства, и не покинула площадку даже после травмы, став лучшим игроком матча у гостей.







Комфортное преимущество в 12 мячей к 49‑й минуте растаяло до плюс семи: счёт стал 35:28. Тренер волгоградского клуба Евгений Дмитриев взял тайм‑аут, чтобы вернуть команду в игру, но всплеск длился буквально пару минут – цифры на табло успели поменяться только на 38:30. Затем снова начались качели: ошибки накапливались, и игра буквально рассыпалась. Тем не менее команда дотерпела и удержала победный счёт – 40:36 – благодаря стабильной игре лидеров. Отдельно стоит отметить прогресс Дианы Казихановой, которая прибавляет в каждом матче.



Среди гостей особенно приятно было видеть свою – Марию Супрун из Волгограда, которая сейчас выступает за «Башкирию» на правах аренды. На позиции правого крайнего Маша уверенно держала свой фланг и не раз огорчала родную «Динамо‑Синару»: на её счету – 5 мячей, причём забивала и в отрыве, и с привычной позиции.





Волгоградский клуб добыл победу за счёт преимущества, полученного в первом тайме. Второй тайм оказался проигран: игрокам не хватило ни сил, ни концентрации, чтобы удержать высокий темп. Такие провалы могут простить в матчах с аутсайдерами, но более крепкий коллектив обязательно накажет за подобную расслабленность.



Лучшими игроками встречи стали Алиса Дворцевая из «Динамо‑Синары», забросившая 10 мячей, и Анна Акентьева из «Башкирии» с 9 голами.

Тренер «Динамо‑Синары» Евгений Дмитриев считает результат закономерным: команда набирает форму, и такие спады неизбежны.





О причинах просадки во втором тайме:

– Ну, расслабились. Не то чтобы расслабились – просто те девочки, которые вышли… Мы говорим про набор формы: Валентина Минченко, Карина Сисенова, Арина Безбабных первый матч вообще проводила за полгода. Поэтому неизбежны такие ошибки. Плюс вратарский корпус во втором тайме практически ничего не отбил.

О темпе и ошибках:

– Без вратаря тяжеловато. В первом тайме всё было отлично – сразу убегали. Во втором появились ошибки – есть над чем поработать нам всем, соответственно.

О возвращении игроков и планах:

– А так, рад возвращению игроков, которые после травм заходят. Надо набирать форму потихоньку. Быстро не бывает, особенно после таких продолжительных пропусков.

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Башкирия» (Уфа) – 40:36 (23:13)

30 сентября, 18:30. Суперлига. Предварительный этап, 5-й тур.

Волгоград. «Динамо Арена». Количество зрителей: 1000.

Судьи: Иван Власов (Красноармейск), Никита Чуркин (Краснодар).

«Динамо-Синара»: Баскакова – Пензева (3), Кириченко (5), Томилина (2), Казиханова (5), Дворцевая (10), Скивко (3) – Колесникова, Безбабных (2), Сисенова (3), Коблева (2), Минченко (2), Чуракова (2), Алексеева (1), Гафонова, Загороднева.

«Башкирия»: Клименко – Пичугина (2), Логинова (1), Акентьева (9), Синюгина (5), Трухина, Супрун (5) – Бударева, Долотовских, Ермакова (1), Макеева (8), Морозова (2), Мельникова (3), Смирнова, Приходько, Тагоева.

Эффективность бросков %: 66 – 64.

7-метровые/голы: 3/2 – 5/4.

Штрафное время: 10 – 6.

Комментарий тренера вратарей «Динамо‑Синары» Екатерины Карабутовой:

– К игре готовились в штатном режиме, знали, что легко не будет: «Башкирия» – быстрая команда, нацеленная больше на вывод игроков для бросков с ближней дистанции. Перед матчем делали видеоанализ соперниц и работали над своими ошибками. Хорошо вошла в игру Людмила Баскакова, показала хороший процент, но хотелось бы больше стабильности и уверенности в своих силах.





Следующий матч «Динамо-Синара» проведёт на домашнем паркете ещё с одним аутсайдером – «Университет» из Ижевска. Начало в 14:00.

Александр Веселовский