Волгоградка Дарья Антонова завоевала серебро на Открытом Кубке Африки по дзюдо

Дзюдоистка из Волгоградской области Дарья Антонова накануне, 19 января, взяла свою первую награду на международном уровне. Как сообщили V102.RU в облспорткомитете, 19-летняя талантливая спортсменка дошла до финала Открытого Кубка Африки в Марокко.

Напомним, для Антоновой 2024 год оказался весьма успешным. Воспитанница тренера Александра Евланова взяла бронзу на чемпионате России, серебро на юниорском первенстве страны и в декабре Дарья стала обладательницей золота финала еще одного престижного турнира в Москве - «Russian Judo Tour». Благодаря своим впечатляющим достижениям Антонова получила шанс проявить себя и представить Россию на состязаниях в марокканской Касабланке, которыми был дан старт очередному сезону в международном дзюдо.

На Открытом Кубке Африки выступали около 200 участников из почти 30 стран и 4 континентов в мужской и женской частях сетки. Антонова сражалась за победу в весовой категории до 70 кг. Уроженка Ленинска Волгоградской области в первом раунде одолела марокканку Нассму Эссатури. В полуфинале юная россиянка встретилась с одной из главных фавориток турнира из Камеруна Зитой Орнеллой Биами. Равное противостояние ушло в дополнительное время, где наша дзюдоистка сломила упорное сопротивление соперницы и заслужила право побороться за золото в решающем поединке.

В финале Антонова сразилась с призером Кубков Европы и сильной оппоненткой из Германии Тайлой Грауэр. Дарья отдала все для победы и достойно билась, но все же уступила более опытной Грауэр. При этом завоеванное в итоге серебро стало для Антоновой первой наградой на столь высоком международном уровне и очередным показателем стремительного прогресса волгоградской спортсменки.

Фото: Федерация Дзюдо России / t.me