



На «Динамо Арене» накануне, 18 апреля, завершилось молодежное первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Как сообщает ИА «Высота 102», в активе волгоградских спортсменов на домашних соревнованиях одна медаль - в последний день турнира бронзу завоевала уроженка Ленинска Анастасия Антонова.

Напомним, первенство страны стартовало 16 апреля. В пятницу на татами «Динамо Арены» были разыграны заключительные комплекты наград. Своих болельщиков порадовала 18-летняя подопечная тренера Александра Евланова Анастасия Антонова. Она начала свой путь на состязаниях в весовой категории до 78 килограммов с быстрой и досрочной победы над осетинкой Анжелиной Кодзасовой, затем наша дзюдоистка обыграла соперницу из Тульской области. После этого Антонова уступила ставшей в итоге чемпионкой Виктории Лихачевой из Челябинской области в практически равной схватке. Анастасия после неудачи отправилась в «сетку утешения», в которой ей понадобилось меньше минуты для победы над оппоненткой из Мурманска, после чего Антонова одолела Анастасию Павлову из Санкт-Петербурга.





В малом финале волгоградская дзюдоистка уверенно расправилась с москвичкой Екатериной Мишуниной и стала обладательницей бронзовой медали домашнего первенства России. Отметим, Анастасия является младшей сестрой Дарьи Антоновой, которая уже проявляет себя на международном уровне в дзюдо.

Анастасия рассказала о роли поддержки родных трибун в бронзовом успехе.

- Поставлю себе оценку - три с половиной. Может быть, четыре, но не больше. В проигранной схватке с Лихачевой была больше ошибка по тактике. Броска-то не было. Внутри приятнее, что проиграла только победительнице первенства. Мои мама и папа являются тренерами. Их воспитанники из Ленинска в количестве 50 человек приехали сюда. Я не ожидала, что будет такая поддержка. Безусловно, это работает, когда люди кричат за тебя. Процентов 30 для победы это дает. Посвящаю свой успех родителям. Они всегда верят в меня до последнего, особенно мама. Это не первая победа для нее, - заявила Анастасия Антонова.





Обидчица Анастасии Виктория Лихачева выделила факторы своего триумфа на соревнованиях.

- Безумно рада, что мне удалось забрать золото. Но спокойно уже к этому отношусь. Труд и дисциплина бьют любой класс. Хочу приехать теперь домой и провести время с семьей. Скоро начнутся новые сборы, - отметила спортсменка из Челябинской области.