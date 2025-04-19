На «Динамо Арене» накануне, 18 апреля, завершилось молодежное первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Как сообщает ИА «Высота 102», в активе волгоградских спортсменов на домашних соревнованиях одна медаль - в последний день турнира бронзу завоевала уроженка Ленинска Анастасия Антонова.
Напомним, первенство страны стартовало 16 апреля. В пятницу на татами «Динамо Арены» были разыграны заключительные комплекты наград. Своих болельщиков порадовала 18-летняя подопечная тренера Александра Евланова Анастасия Антонова. Она начала свой путь на состязаниях в весовой категории до 78 килограммов с быстрой и досрочной победы над осетинкой Анжелиной Кодзасовой, затем наша дзюдоистка обыграла соперницу из Тульской области. После этого Антонова уступила ставшей в итоге чемпионкой Виктории Лихачевой из Челябинской области в практически равной схватке. Анастасия после неудачи отправилась в «сетку утешения», в которой ей понадобилось меньше минуты для победы над оппоненткой из Мурманска, после чего Антонова одолела Анастасию Павлову из Санкт-Петербурга.
В малом финале волгоградская дзюдоистка уверенно расправилась с москвичкой Екатериной Мишуниной и стала обладательницей бронзовой медали домашнего первенства России. Отметим, Анастасия является младшей сестрой Дарьи Антоновой, которая уже проявляет себя на международном уровне в дзюдо.
Анастасия рассказала о роли поддержки родных трибун в бронзовом успехе.
- Поставлю себе оценку - три с половиной. Может быть, четыре, но не больше. В проигранной схватке с Лихачевой была больше ошибка по тактике. Броска-то не было. Внутри приятнее, что проиграла только победительнице первенства. Мои мама и папа являются тренерами. Их воспитанники из Ленинска в количестве 50 человек приехали сюда. Я не ожидала, что будет такая поддержка. Безусловно, это работает, когда люди кричат за тебя. Процентов 30 для победы это дает. Посвящаю свой успех родителям. Они всегда верят в меня до последнего, особенно мама. Это не первая победа для нее, - заявила Анастасия Антонова.
Обидчица Анастасии Виктория Лихачева выделила факторы своего триумфа на соревнованиях.
- Безумно рада, что мне удалось забрать золото. Но спокойно уже к этому отношусь. Труд и дисциплина бьют любой класс. Хочу приехать теперь домой и провести время с семьей. Скоро начнутся новые сборы, - отметила спортсменка из Челябинской области.
В категории свыше 100 кг у мужчин победителем стал Дмитрий Якушев из Липецкой области. Он рассказал, какое значение имеет данная победа.
- Это моя 11 медаль с первенств и чемпионатов России, восьмая в дзюдо. В категории до 23 лет это четвертая награда. До этого мне не удавалось покорить вершину. Сейчас был крайний год для этого - я являлся самым старшим. У меня есть бронза и два серебра. Теперь и золото. Собрал весь комплект медалей. Для меня это одно большое достижение. Ставил себе задачу выиграть. У меня есть победа до 18 лет, два раза выиграл до 21 года и теперь уже есть триумф до 23 лет. И имеется золото чемпионата России. Дальше буду покорять уже международную арену. Схватка за выход в финал первенства оказалась самой тяжелой. Победу посвящаю своей семье, тренерам и всем болельщикам дзюдо. Это достижение не первое в истории, но оно действительно значимое - собрать все комплекты медалей,- подчеркнул Дмитрий.
Старший тренер мужской сборной России до 23 лет Мурат Шадов подвел итоги первенства России.
- Победителями стали те, на кого мы рассчитывали. Это опытные ребята - триумфаторы первенств России и уже с медалями на взрослом чемпионате России. В некоторых весах ворвалась новая кровь - до 18 лет и до 21 года, кто перешел из этих сборных. Там есть спортсмены с международным опытом. Они показали хорошую борьбу. До этого, к сожалению, несколько лет мы не выступали на международной арене со сборной до 23 лет. Сейчас мы надеемся на положительный исход. Наша Федерация ведет переговоры и бьется за нас. Надеюсь, они смогут добиться выступления сборной России на первенстве Европы и других международных стартах, - заявил специалист.
Старший тренер женской сборной России до 23 лет Вячеслав Шишкин выделил большую конкуренцию в своей команде.
- Большинство девушек из разных возрастов закрепились в сборной. Есть некоторые веса, где полностью сменились лидеры. Например, в категории 52 кг. Там дебютантки заняли весь пьедестал. Проявили себя Виктория Мартыненко, в 63 кг занявшая третье место, и Злата Супруненко в 78 кг. В тяжелой весовой категории бронзовый призер первенства Европы Анна Петрунина выиграла первенство России. Девушки, которые идут с большим запасом по возрасту, уже практически проходят во взрослую сборную России, - рассказал Шишкин.
Таким образом, перспективные и талантливые дзюдоисты страны по итогам молодежного первенства России разыграли 14 комплектов наград. Волгоградская область не осталась без медалей на домашнем турнире, который был проведен на высоком уровне и собрал большое количество зрителей на «Динамо Арене».
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото Павла Мирошкина/V102.RU и Федерации дзюдо России / vk.com