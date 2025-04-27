Волгоградский «Ротор» 27 апреля сыграет с «Арсеналом» в Туле





Волгоградский «Ротор» сегодня, 27 апреля, в матче 30-го тура Первой лиги на выезде сыграет с тульским «Арсеналом». Начало встречи в 17-00 ч., сообщает ИА «Высота 102».

Сине-голубые в последних поединках набрали неплохую форму. Подопечные Дениса Бояринцева обыграли на выезде московское «Торпедо» (1:0), сыграли вничью в Новороссийске с «Черноморцем» (1:1) и в прошлом туре «Ротор» одержал первую весеннюю победу дома в противостоянии с «Тюменью» (2:1). В первом тайме хозяева обеспечили комфортное преимущество, дважды поразив ворота до перерыва. В составе волгоградской команды отличились Андрей Семенов и Илья Сафронов, забивший за сине-голубых в официальных встречах впервые после возвращения из «Сочи» в зимнее межсезонье. Вторую половину «Ротор» провел уже не так активно, а «Тюмень» прибавила и сократила отставание в концовке. О причинах двух разных по качеству игры таймов на послематчевой пресс-конференции рассказал Денис Бояринцев.

При этом волгоградцы все же удержали победу и заработали 40 очков, расположившись к данному моменту на девятом месте. Строчкой ниже находится «Арсенал», имеющий в активе 36 баллов. Весеннюю часть сезона «оружейники» пока проводят нестабильно. Команда под руководством главного тренера Александра Сторожука в восьми матчах в марте и апреле победила всего однажды. В остальных поединках красно-желтые четырежды проиграли и трижды разошлись миром с оппонентами. В последних двух дуэлях туляки в гостях уступили «СКА-Хабаровск» (0:1) и ярославскому «Шиннику» (1:2).

Напомним, в зимнее межсезонье в «Ротор» перешел нападающий Максим Турищев, ранее выступавший за «Арсенал». Кроме того, за «оружейников» играл в свое время капитан сине-голубых Алексей Шумских. А в составе тульского коллектива есть экс-футболист волгоградского клуба Артем Попов.

В первом круге на «Волгоград Арене» «Арсенал» в очном поединке победу в самой концовке - 1:0. Единственный мяч на 90-й минуте забил Никита Раздорских. С учетом формы соперников у «Ротора» сегодня есть хорошие шансы взять реванш. Отметим, у гостей пропустит предстоящий матч из-за дисквалификации защитник Максим Швецов.

Обе команды в нынешнем сезоне уже вряд ли будут решать серьезные задачи, но подняться как можно выше в турнирной таблице - неплохая мотивация как для «Арсенала», так и для «Ротора». А для этого, конечно же, сегодня нужно добиться положительного результата. Волгоградские болельщики верят, что это сделают сине-голубые.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев