«Хорошо, что выстояли»: Бояринцев рассказал о победе «Ротора» над «Тюменью»





Главные тренеры «Ротора» и «Тюмени» Денис Бояринцев и Игорь Меньщиков накануне, 20 апреля, подвели итоги матча 29-го тура Первой лиги, в котором сине-голубые обыграли сибиряков со счетом 2:1, сообщает ИА «Высота 102».

Денис Бояринцев заявил, что прошлые гостевые матчи с «Торпедо» (1:0) и «Черноморцем» (1:1) отняли у волгоградских футболистов много сил. - У нас был сложный двойной выезд. Мы играли с командами, которые ставили задачу. Вы видели, как эти матчи мы провели. Много было черновой работы в данных встречах. В первом поединке мы добились победы, во втором - сыграли в боевую ничью. Конечно, потратили много сил. Была мысль побольше освежить состав. Первый тайм хорошо провели, инициативно. Забили два гола. Но после 60-й минуты нам откровенно не хватило силенок поддержать высокий темп. Скорее всего, это связано с таким сложным двойным выездом. Дорога, поезд, самолеты, перелеты. Все это накладывает отпечаток. Последние два дня в недельном цикле вообще отпустили ребят. Тренировки были больше эмоционального характера. Чувствовалось недостаточное восстановление. 30 минут второго тайма это показали. «Тюмень» придавила нас к воротам и владела инициативой. Хорошо, что мы смогли выстоять. Хотя первый тайм был просто великолепным, - подчеркнул наставник сине-голубых. Кроме того, Денис Бояринцев рассказал о задачах «Ротора» в концовке сезона Первой лиги 24/25. Отметим, волгоградский клуб после победы «Родины» над «Уфой» (2:0) накануне, 20 апреля, завершил 29-й тур на восьмой строчке. - В оставшихся матчах становится принципиальным подняться как можно выше. Надо быть объективным - борьба за первую четверку и стыковые матчи за выход в РПЛ становится заоблачной ситуацией. Каждую игру надо хорошо провести. Во главе угла в остатке сезона будет стоять положительный результат. Хотим постараться улучшить позицию, которую занимаем сейчас, - заявил Бояринцев.

Игорь Меньщиков считает, что его команде не удалось стабильно провести весь матч в Волгограде.

- К сожалению, разные таймы в нашем исполнении. Не скажу, что провалили, но сыграли не очень. Причины не хотел бы озвучивать. Два мяча пропустили - уже тяжело было вернуться в игру. Хотя пытались. Мне кажется, что второй тайм был у нас получше. Имели преимущество, подходы, стандарты. Один мяч забили, организовали навал в конце, но не смогли сравнять, - отметил специалист.

Также наставник «Тюмени» рассказал о значимости Ивана Пяткина в составе черно-белых. Напомним, первую часть сезона уроженец Волгограда провел на правах аренды в «Роторе», а в зимнее межсезонье Иван стал футболистом сибирского клуба.

- Он играет большую роль в команде. В предыдущем матче Пяткин выглядел хорошо. Думаю, не только на мне сказалось желание проявить себя, но и на Ване тоже. Может играть лучше, что он уже делал. Во второй половине игры Иван демонстрировал это. Возможно, в первом тайме он перегорел - парень молодой. А так Пяткин нам помогает. Мы довольны его приходом в «Тюмень», - заявил Игорь Анатольевич.

«Ротор» занимает восьмое место с 40 очками в турнирной таблице. В следующем туре волгоградцы в гостях сыграют с тульским «Арсеналом» 27 апреля.