Напомним , что еще в 2024 году ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва», на чьем балансе находится памятник Ленину у ВДСК, заказало проект реставрации этого сооружения, который включал также работы по тщательному обследованию состояния этого уникального монумента.

В Красноармейском районе Волгограда готовят к реставрации уникальный памятник Ленину у входа в ВДСК. Этот монумент занесен в книгу рекордов Гиннеса, как самый большой в мире памятник реально жившему человеку. Работы по сохранению этого монументального сооружения назрели, так как со временен на нем появились видимые дефекты, повреждения гранитной облицовки постамента и бетонной оболочки скульптуры. Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению этого объекта культурного наследия регионального значения прошла государственную историко-культурную экспертизу.

общая высота монумента 57 метров;

высота скульптуры 27 метров;

высота постамента 30 метров;

вес (постамента и скульптуры) 15100 тонн.

В ходе обследования установлено, что на скульптуре вождя, которая выполнена из бетона, повреждения фиксируются многочисленные повреждения, но особенно их много на плечах и голове.

- Наблюдаются следы загрязнений различного происхождения, в том числе, от постоянного пребывания птиц на монументе, неоднородность цветового решения поверхности бетона (поперечные слабозаметные полосы связанные с этапами заполнения бетоном пространственной оболочки). Дефекты (деструкция наружной бетонной поверхности, трещины разного раскрытия в бетоне (особенно на горизонтальных поверхностях таких как плечи, голова, а также, подол пальто скульптуры В.И. Ленина), - указано в документации.





Неудовлетворительных признано состояние постамента. На нем наблюдаются следы влажных подтеков, характерные пятна высолов и твердые солевые образования. Следы коррозии выявлены на металлических креплениях, а также значительная утрата растворного заполнения в швах между гранитными блоками. Из-за этого в швах фиксируется скопление растительного мусора, прорастание мхов и трав между гранитных камней, а также сдвиги гранитных блоков от своего первоначального положения. На стенах постамента фиксируется изменение цвета лицевой поверхности гранита.





Состояние фундамента и грунтов опасений не вызывает. Существенных дефектов, которые могли бы привести к снижению несущей способности монумента, не обнаружено. Сваи фундамента также находятся в работоспособном состоянии.





Загадкой для инженеров стало состояние стальных канатов, расположенных в стальных тонкостенных трубах, заполненных ружейным маслом. Натянуты они по вертикали внутри корпуса. Отмечается, что это две группы предварительно напряженных проволочных канатов с анкерованием в диафрагмах на разных уровнях, в зависимости от изломов фигуры статуи. Всего их 18. Однако обследовать их пока не представляется возможным.

- Особенность конструкции расположения канатов (тросов) в трубах не позволила установить наличие или отсутствие дефектов по нормативам диагностирования эксплуатационного состояния канатов по функциональной принадлежности на основе нормативных документов, предназначенных для канатов грузоподъемных механизмов и канатных дорог, работающих в различных кинематических схемах, - указывают специалисты. - Для уточнения состояния канатов с учетом особенностей их размещения в дальнейшем необходимо применить неразрушающие методы обследования.





Ремонта также требуют наружные лестницы, грот и цоколь постамента, выполненный из гранита.

Разработанный проект предусматривает комплекс работ, в том числе по очистке монумента, в ходе чего, как ожидается, памятник Ленину заметно помолодеет.

- Проектом предусмотрено сохранение объемно-пространственной и конструктивной схемы объекта, а также особенностей его наружной и внутренней отделки на момент 1973 года. В целях сохранения исторического облика и стилистики фасадов предложено воссоздание утраченных архитектурных декоративных элементов (обратный гусек с валиком между четвёртой и пятой ступенями), реставрация бетонной поверхности скульптуры и облицовочных гранитных плит на постаменте), - указано в проектной документации.

Скульптуру очистят от грязи, помета, осыпания поверхности методом пескоструйной очистки или мраморного бластинга, а также хорошо промоют водой. Специалистам предстоит привести в порядок постамент, отреставрировать его внешние поверхности, провести антисолевую обработку, расчистить и заполнить связующим раствором межблочные швы, восстановить элементы утраченной гранитной облицовки, заменить поврежденные гранитные плиты и др.





Напомним, памятник Ленину установлен на берегу реки Волга около входа в Волго-Донской судоходный канал. Мемориал был изготовлен скульптором Вучетичем в 1952 году, а установлен в 1973 году. С той поры он ни разу капитально не ремонтировался.

Памятник представляет собой ростовую скульптуру Ленина в пальто с кепкой в левой руке, шагающего вперед в сторону Волги. Скульптура выполнена из предварительно напряженного железобетона со стальным каркасом. Постамент представляет собой высокое основание трапециевидной формы с дверным проемом, а также многоступенчатый пьедестал из бетона, облицованные плитами из кованого гранита серого цвета.

Фото из архива V102.RU