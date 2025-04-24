Происшествия

Разбившаяся в жутком ДТП 18-летняя волгоградка скончалась в реанимации

Происшествия 24.04.2025 09:17
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24.04.2025 09:17


Стало известно о смерти пострадавшей в жутком ДТП, случившемся 19 апреля в Красноармейском районе Волгограда,  молодой девушки. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, она была доставлена в реанимацию больницы в крайне тяжелом состоянии. 
- Проводимые медицинские мероприятия не принесли успеха, девушка скончалась, - пояснили в облздраве. 
Второй пострадавший продолжает лечение, его состояние оценивается как средней тяжести. 
Напомним, 18-летний водитель, не имеющий прав, врезался в столб, после чего Ладу Приору разорвало пополам. На месте погиб 17-летний юноша, находившийся в салоне. 18-летняя девушка и 16-летний подросток были госпитализированы. 
В аварии не пострадал водитель, не имеющий прав. Выяснилось, что в этот день ему исполнилось 18 лет. Он сбежал с места происшествия, впоследствии его задержали и поместили под стражу.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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