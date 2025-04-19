«У водителя был день рождения»: в разорванной в ДТП Ладе Приоре были подростки

Стали известны подробности жуткого ДТП, случившегося сегодня, 19 апреля, в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, в разорванной напополам Ладе Приоре ехала компания молодежи. В ДТП погиб 17-летний парень. Двоим пассажирам повезло больше. 16-летний подросток получил ушибы внутренних органов и переломы. 18-летняя девушка также госпитализирована с похожими травмами.
Водитель в страшной аварии не пострадал. Он скрылся с места происшествия. Сегодня, 19 апреля, у водителя был день рождения - ему исполнилось 18 лет. Вероятнее всего, его и отмечала компания молодежи.
Напомним
, сегодня на улице Ольгинская в Красноармейском районе Волгограда водитель не справился с управлением, в результате машина врезалась в столб и буквально разлетелась на две части. Удар был такой силы, что они разлетелись друг от друга на несколько десятков метров. Один из пассажиров погиб на месте.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области