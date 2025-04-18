Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с маршруткой под Волгоградом





Полиция ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия в Быковском районе Волгоградской области с участием пассажирской «Газели» и автомобиля Merсedes, где погиб 27-летний водитель иномарки и 12 человек пострадали, передает V102.RU.





Напомним, что ДТП произошло вечером 5 октября на 705-м километре трассы Р-299 «Самара- Пугачёв-Энгельс-Волгоград», где столкнулись «ГАЗель» и Merсedes. Известно, что грузовая «ГАЗель» перевозила людей. Они ехали с праздника из села Новоникольское.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствие просит очевидцев данного ДТП либо лиц, имеющих какую-либо информацию об обстоятельствах произошедшего, обратиться в Главное следственное управление ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, улица Голубинская, 5 Г, кабинет № 38 к следователю по особо важным делам Воеводину Яну Вадимовичу, телефоны: 8(8442)30-43-64, 8-961-696-69-61.

Фото: прокуратура Волгоградской области; видео: ГУ МВД России по Волгоградской области