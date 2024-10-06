Расследования

Среди пострадавших 5 детей: озвучены подробности смертельного ДТП с маршруткой под Волгоградом

Расследования 06.10.2024 09:39
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06.10.2024 09:39


В числе пострадавших в страшном ДТП с маршруткой в Быковском районе Волгоградской области 5 детей. Об этом, как передает V102.RU, сообщила сегодня, 6 октября, старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По ее словам, всего в автокатастрофе погиб один человек и 10 доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

- С места аварии госпитализированы пассажиры «ГАЗели»: женщины в возрасте 30, 31, 40 лет, мужчины 33 и 46 лет, а также 5 несовершеннолетних. Ход и результаты расследования данного уголовного взяты прокуратурой на контроль, - сообщила Черединина.


Напомним, что ДТП произошло вечером 5 октября на 705-м километре трассы Р-299 «Самара- Пугачёв-Энгельс-Волгоград», где столкнулись пассажирская «ГАЗель» и Merсedes. В результате столкновения на месте от полученных травм погиб 27-летний водитель иномарки. По данным полиции, 12 пассажиров микроавтобуса и водитель «ГАЗели» обратились за медицинской помощью.

Известно, что грузовая «ГАЗель» перевозила людей. Они ехали с праздника из села Новоникольское. 

В облздраве уточнили, что состояние пострадавших средней степени тяжести. Они госпитализированы в больницы Волгограда и Волжского.

- Пострадавшие доставлены в больницы №7, №25 и больницу им. Фишера. Оказывается весь комплекс диагностических и медицинских процедур. Они получают необходимую помощь, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал заместитель прокурора Быковского района Волгоградской области Максим Клиничев. 

Фото прокуратуры Волгоградской области

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