



В Волгограде накануне, 16 апреля, стартовало молодежное первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Как сообщает ИА «Высота 102», на татами «Динамо Арены» в течение трех дней за 14 комплектов наград сражаются 553 участника из 66 субъектов РФ в мужской и женской категориях. Волгоградская область представлена 21 дзюдоистом и дзюдоисткой на домашних соревнованиях, общий призовой фонд которых составил 2 800 000 рублей.

Отметим, в Волгограде в прошлый раз первенство страны по дзюдо проводилось в 2013 году - тогда здесь соревновались юные дзюдоисты до 18 лет. А взрослый чемпионат России прошел в городе-герое еще раньше - в 2008 году. Поэтому заждавшиеся любители данного вида спорта в нашем регионе уже в первый день соревнований насладились развлекательной программой с активностями для зрителей и интересными и захватывающими поединками. Кроме того, состоялась яркая церемония открытия, в ходе которой с приветственным словом выступили руководитель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимир Попков и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. Среди почетных гостей накануне был и председатель Волгоградской областной организации Общества «Динамо» Александр Ларин. Генерал-лейтенант принял участие в церемонии награждения призеров.





Владимир Попков заявил, что дзюдо развивается быстрыми темпами в нашем регионе.

- Дзюдо динамично развивается на территории Волгоградской области. Безусловно, та инфраструктура и внимание региональных властей, которое оказывается с их стороны базовым и олимпийским видам спорта, имеет важное значение. 2025 год в целом богат на большие спортивные события. Волгоградский регион является одним из главных федеральных центров по проведению большого количества первенств и кубков России по различным видам спорта. Принимать соревнования по дзюдо для нас честь и ответственность в преддверии празднования победы в Великой Отечественной войне. Рассчитываем, что первенство России до 23 лет пройдет на высоком уровне, - отметил председатель облспорткомитета.





Сергей Соловейчик также подчеркнул, что дзюдо в Волгоградской области находится на хорошем уровне.

- Хотел бы поблагодарить команду губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Сейчас мы находимся в отличном зале «Динамо Арены», который отреставрирован и будет принимать соревнования высокого уровня не только по дзюдо, но и по другим видам спорта. Через полгода мы наверняка зайдем в новый зал борьбы, который будет тоже реконструирован. Благодарны ВООО «Динамо» во главе с председателем Александром Лариным за большую помощь в организации турнира. Перед Днем Победы все спортсмены хотят выступить в Волгограде, потому что здесь аура, атмосфера и сила. Кроме того, в Волгоградской области мощная региональная Федерация дзюдо. Много хороших спортсменов здесь - членов сборных команд и ближайший резерв. На территории региона дзюдо быстро развивается, - заявил руководитель ФДР.

Глава региональной Федерации дзюдо Петр Самохин отметил важное значение проведения первенства страны в Волгограде.

- Ключевым аспектом проведения первенства России стала инфраструктура. Раньше у нас турниры такого масштаба проводились во Дворце спорта - сейчас он не в состоянии принимать крупные старты. Благодаря администрации Волгоградской области, ВООО «Динамо» и неравнодушным людям к волгоградскому спорту теперь можно проводить масштабные старты. Это большой шаг, но при этом только начало. «Динамо Арена» может принимать любые турниры. Далее пройдут и командные, и клубные первенства. Дай бог, с улучшением геополитической ситуации здесь будут проводиться и международные состязания. Волгоградские дзюдоисты готовы, они прошли на это первенство через ЮФО и рейтинговые соревнования. У нас хороший резерв среди молодежи. 23 года - это важный возраст. Если в этой категории нет результата, то и нет резерва для смены поколений. Для нас это ключевые соревнования. На проходящем первенстве России определится - готова ли Волгоградская область достойно представлять наш регион на всероссийской арене. Областная Федерация дзюдо не одна - мы работаем при поддержке администрации Волгоградской области и облспорткомитета. Дзюдо сегодня - это объедение различных сообществ - органов власти, силовых структур и бизнес-индустрии. Хочу поблагодарить всех причастных за организацию первенства России на «Динамо Арене», - рассказал Петр Самохин.

В среду определились призеры и победители в нескольких категориях. Волгоградцев среди соискателей наград, к сожалению, не оказалось. В весе 48 кг золото завоевала Лана Филькина из Санкт-Петербурга, обыгравшая в финале соперницу из Республики Саха (Якутия). Лана поделилась эмоциями от успеха.

- Занимаюсь дзюдо с шести лет. Сначала старшая сестра пришла в этот вид спорта, а за ней я. Нравится в дзюдо бороться и выигрывать. В прошлом году на первенстве России до 23 лет стала второй, хотелось в этот раз завоевать золото. На чемпионате России в 2023 я взяла бронзу. Это мои самые большие достижения в карьере в России. Являюсь мастером спорта. Дальше в планах выступление в отборе на чемпионат мира до 21 года. Соперницы все сильные здесь. К каждой готовилась индивидуально, разбирала их технику. И тренер мне очень сильно помог. Конечно, я рада победе. Чувствую прогресс в своей борьбе, - отметила молодая дзюдоистка из Северной столицы.





В весе 52 кг чемпионкой стала Юна Герасимова из Республики Крым, одолевшая в решающем поединке Дарью Карахтанову из Брянской области. В мужской части сетки в категории 66 кг на верхнюю ступень пьедестала почета поднялся Абдуллах Парчиев, представляющий Свердловскую область и Республику Ингушетия. Также в схватке за золото Турпал Хабибулаев, выступающий за Камчатский край, победил Магомеда Абдулаева из Чеченской Республики в весовой категории 60 кг. Хабибулаев рассказал, кто помог ему достичь триумфа в Волгограде.

- Это не главный успех в карьере. Подготовка к турниру шла хорошо - меня тренировал мой старший брат и шестикратный чемпион мира по самбо Шейх‑Мансур Хабибулаев. Ему посвящаю эту победу, - заявил Турпал.

Первенство России проходит на «Динамо Арене» в течение трех дней, а завершится завтра, 18 апреля. У волгоградских спортсменов есть еще шансы войти в тройку призеров по итогам домашнего турнира. Финальные поединки за медали начинаются ежедневно в 17-00 ч.













































Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев