Расследования 15.04.2025 08:43
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15.04.2025 08:43
Полицейские вычислили подростка, неоднократно рассылавшего сообщения о террористических угрозах. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, на след 17-летнего школьника из Палласовского района вышли сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД во взаимодействии с коллегами из райотдела внутренних дел.
Выяснилось, что на протяжении 2024 года подросток неоднократно рассылал электронные письма, сообщая о террористических угрозах в учебных заведениях района и торговом центре Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Всего им была осуществлена рассылка не менее пяти таких писем.
В каждом случае в указанные подростком места для тщательной проверки направлялись специальные службы.
В ходе опроса школьник пояснил полицейским, что совершал противоправные деяния за обещанное денежное вознаграждение от куратора из онлайн-группы, в которую вступил в декабре 2023 года. Однако обещанных денег юноша так и не получил.
В настоящее время в отношении несовершеннолетнего правонарушителя возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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