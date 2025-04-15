



Полицейские вычислили подростка, неоднократно рассылавшего сообщения о террористических угрозах. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, на след 17-летнего школьника из Палласовского района вышли сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД во взаимодействии с коллегами из райотдела внутренних дел.





Выяснилось, что на протяжении 2024 года подросток неоднократно рассылал электронные письма, сообщая о террористических угрозах в учебных заведениях района и торговом центре Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Всего им была осуществлена рассылка не менее пяти таких писем.





В каждом случае в указанные подростком места для тщательной проверки направлялись специальные службы.





В ходе опроса школьник пояснил полицейским, что совершал противоправные деяния за обещанное денежное вознаграждение от куратора из онлайн-группы, в которую вступил в декабре 2023 года. Однако обещанных денег юноша так и не получил.





В настоящее время в отношении несовершеннолетнего правонарушителя возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



