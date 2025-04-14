Расследования

В Волгограде суд огласил приговор директору и бухгалтеру ООО «ГринЛайт» за аферу со свалками

Расследования 14.04.2025 19:08
0
14.04.2025 19:08


Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор по уголовному делу в отношении директора ООО «ГринЛайт» Александра Фирсова и главного бухгалтера Надежды Петрушиной за мошенничество в крупном объеме при ликвидации свалок. Как сообщили V102.RU в пресс-службе прокуратуры региона, суд приговорил директора организации к 7 годам лишения свободы со штрафом 250 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью на 2 года, главный бухгалтер приговорена к 5 годам лишения свободы со штрафом 250 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью на 2 года.

Как ранее сообщалось информагентством, апелляционная инстанция оставила без изменения приговор техническому директору ООО «Гринлайт» Михаилу Калонкину, которого приговорили к 7,5 годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Приговор был обжалован стороной защиты и стороной обвинения. Калонкин, которого считали организатором этой аферы, категорически отрицал вину. После ареста своих сообщников скрылся и был объявлен два года назад в международный розыск. Впоследствии  его задержали. 

После Михаил Калонкин подписал бессрочный контракт в середине апреля 2024 года и убыл в зону проведения спецоперации. Сейчас, сообщает юрист, он служит в штурмовом батальоне в составе «Шторм V» под Артемовском. 

Судом было установлено, что с августа 2018 года по декабрь 2020 года подсудимые в рамках исполнения 14 государственных контрактов на выполнение работ по ликвидации негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, а также работ по экологической реабилитации и расчистке водных объектов похитили более 171 млн рублей. Также они уклонились от уплаты фирмой налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 127 млн рублей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
14.04.2025 20:50
Расследования 14.04.2025 20:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.04.2025 16:49
Расследования 14.04.2025 16:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.04.2025 12:56
Расследования 14.04.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.04.2025 10:05
Расследования 14.04.2025 10:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.04.2025 19:04
Расследования 12.04.2025 19:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.04.2025 18:24
Расследования 12.04.2025 18:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.04.2025 17:38
Расследования 12.04.2025 17:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.04.2025 16:11
Расследования 12.04.2025 16:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.04.2025 14:25
Расследования 12.04.2025 14:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.04.2025 10:37
Расследования 12.04.2025 10:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.04.2025 07:14
Расследования 12.04.2025 07:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.04.2025 21:22
Расследования 11.04.2025 21:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.04.2025 16:49
Расследования 11.04.2025 16:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.04.2025 16:04
Расследования 11.04.2025 16:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.04.2025 15:40
Расследования 11.04.2025 15:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:25
Волгоградцам напомнили о правилах получения загранпаспорта для детейСмотреть фотографии
20:50
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения кавказца на посетителя кафеСмотреть фотографии
20:15
«Спартак-Волгоград» одержал одну победу в двух матчах полуфинала СуперлигиСмотреть фотографии
19:40
Под Волгоградом бешеный пес перепугал местных жителейСмотреть фотографии
19:08
В Волгограде суд огласил приговор директору и бухгалтеру ООО «ГринЛайт» за аферу со свалкамиСмотреть фотографии
18:33
В Волжском полиция проводит проверку по факту гибели лошади от отравления в конном клубеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:01
Бастрыкина просят вернуть старые цены на проезд в ВолжскомСмотреть фотографии
17:42
Волгоградская прокуратура отстояла права приемной мамы героя СВОСмотреть фотографии
17:17
Кавказец с ножом избил посетителя шашлычной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Под Волгоградом два бутлегера продали контрафакта почти на 3,5 млн рублейСмотреть фотографии
16:12
Выпускник института ФСБ стал главным врачом Суровикинской ЦРБСмотреть фотографии
15:42
Росрыболовство: обмеление Нижней Волги может привести к гибели рыбСмотреть фотографии
15:13
В Волгоградской области зафиксирован скромный рост потребительских расходовСмотреть фотографии
14:44
В Волгограде «Генерал» месяц проработает на маршруте №21Смотреть фотографии
14:31
«Он не жаловался на здоровье»: в Волгограде простятся с 16-летним футболистом спортшколы «Ротор»Смотреть фотографии
14:02
В мэрии Волгограда назначены новый замглавы и руководитель пресс-службыСмотреть фотографии
13:32
Оборот кафе и ресторанов в Волгограде составил 6,1 млрд рублейСмотреть фотографии
13:16
В Волгограде музей-панораму закроют на два дня из-за визита Путина и ЛукашенкоСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде облсуд оставил в силе 9-летний срок Рагиму ШыхалиевуСмотреть фотографии
12:50
Мошенники атакуют кошельки россиян через запрещенные соцсетиСмотреть фотографии
12:18
В ИВЦ ЖКХ напомнили порядок начисления платы за отопление в связи с завершением сезонаСмотреть фотографии
12:13
В Волжском пьяный пироман поджег три «Газели»Смотреть фотографии
11:51
Бочаров поставил во главу угла безопасность волгоградцев накануне праздниковСмотреть фотографии
11:18
В волгоградских компаниях начали удерживать на работе пенсионеровСмотреть фотографии
11:16
Стала известна причина смерти 16-летнего волгоградского футболистаСмотреть фотографии
11:06
Волгоградцам с 2026 пенсии будут индексировать два раза в годСмотреть фотографии
10:42
Волгоградский предприниматель настряпал из свинины и курицы говяжьи котлетыСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде банк едва не оставил без денег бойца СВОСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде вернули «‎СССР» на ступени Мамаева курганаСмотреть фотографии
10:05
ФСБ разоблачила гражданина Молдовы, устроившего схрон в ВолгоградеСмотреть фотографии
 