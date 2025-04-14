В Волгограде суд огласил приговор директору и бухгалтеру ООО «ГринЛайт» за аферу со свалками





Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор по уголовному делу в отношении директора ООО «ГринЛайт» Александра Фирсова и главного бухгалтера Надежды Петрушиной за мошенничество в крупном объеме при ликвидации свалок. Как сообщили V102.RU в пресс-службе прокуратуры региона, суд приговорил директора организации к 7 годам лишения свободы со штрафом 250 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью на 2 года, главный бухгалтер приговорена к 5 годам лишения свободы со штрафом 250 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью на 2 года.

Как ранее сообщалось информагентством, апелляционная инстанция оставила без изменения приговор техническому директору ООО «Гринлайт» Михаилу Калонкину, которого приговорили к 7,5 годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Приговор был обжалован стороной защиты и стороной обвинения. Калонкин, которого считали организатором этой аферы, категорически отрицал вину. После ареста своих сообщников скрылся и был объявлен два года назад в международный розыск. Впоследствии его задержали.

После Михаил Калонкин подписал бессрочный контракт в середине апреля 2024 года и убыл в зону проведения спецоперации. Сейчас, сообщает юрист, он служит в штурмовом батальоне в составе «Шторм V» под Артемовском.

Судом было установлено, что с августа 2018 года по декабрь 2020 года подсудимые в рамках исполнения 14 государственных контрактов на выполнение работ по ликвидации негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, а также работ по экологической реабилитации и расчистке водных объектов похитили более 171 млн рублей. Также они уклонились от уплаты фирмой налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 127 млн рублей.