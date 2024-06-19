Общество

«Ушел в штурмовой отряд»: судимый за кражу по нацпроекту Калонкин подписал бессрочный контракт

Общество 19.06.2024 11:03
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19.06.2024 11:03


Адвокат осужденного за аферу со свалками в Волгоградской области технического директора ООО «Гринлайт» Михаила Калонкина раскрыла подробности убытия своего доверителя в зону СВО, сообщает V102.RU. 

По словам Светланы Касенковой, ее подзащитный всегда придерживался патриотических взглядов.

— Калонкин всегда был патриотом своей страны. Он всегда говорил, что нужно быть такими, как наши деды, которые в 1941-1945 годах защищали нашу Родину. Он всегда призывал других идти на спецоперацию, всегда поддерживал решения нашего президента Владимира Путина. И как только был принят закон о призыве Министерством обороны на военную службу осужденных, Калонкин сразу принял решение идти на СВО, чтобы потом было не стыдно смотреть в глаза своим детям. Чтобы не говорили, что он отсиживался и ждал окончания боевых действий, чтобы освободиться по УДО в тот момент, когда другие погибали в специальной военной операции, — рассказала юрист. 

По словам Касенковой, Михаил Калонкин подписал бессрочный контракт в середине апреля текущего года и убыл в зону проведения спецоперации. Сейчас, сообщает юрист, он служит в штурмовом батальоне в составе «Шторм V» под Артемовском. Ранений пока нет, наград тоже. 

При этом юриста возмущает тот факт, что убытие Калонкина на СВО в отдельных СМИ преподносится в негативном свете: 

— Многие СМИ нарушают закон РФ о защите чести и достоинства участников спецоперации. Опубликованы статьи с обвинительным уклоном в духе: «Кто же отпустил Калонкина на СВО?», — говорит Светлана Касенкова.   

На вопрос журналистов информагентства, как в отношении ее доверителя в настоящее время может осуществляться судопроизводство, если он убыл в зону проведения боевых действий, адвокат пояснила, что «дело в отношении Калонкина приостановлено в соответствие с УПК РФ». 

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что, согласно картотеке Краснооктябрьского районного суда, с января 2024 года по настоящее время рассматриваются материалы дела в отношении Михаила Калонкина, Надежды Петрушиной и руководителя ООО «Гринлайт» Александра Фирсова, ранее осужденного на три с половиной года лишения свободы. 

Конкретно Калонкину вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ст. 33 ч. 3 (в качестве организатора) - ст. 199 ч. 2 п. б УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов в особо крупном размере). 

Напомним, что экс-бизнесмена ранее признали виновным в многомиллионном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в ходе ликвидации 18 свалок в Среднеахтубинском районе в рамках нацпроекта «Экология». 

Калонкин, которого, по версии следствия, считали организатором этой аферы, категорически отрицал вину. После ареста своих сообщников он скрылся и был объявлен в международный розыск, впоследствии его задержали.  

Коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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