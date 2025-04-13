Волгоградский «Ротор» 13 апреля сыграет в гостях с «Черноморцем»





Волгоградский «Ротор» сегодня, 13 апреля, на выезде сыграет с новороссийским «Черноморцем» в 28-м туре Первой лиги. Начало матча в 15-00 ч., сообщает V102.RU.

Сине-голубые сейчас идут на девятом месте с 36 очками. Команда Дениса Бояринцева после тяжелого начала весенней части сезона, где в пяти встречах волгоградцы трижды сыграли вничью и дважды уступили, в прошлом поединке 6 апреля обыграли в гостях столичное «Торпедо», которое располагается на второй позиции и серьезно претендует на выход в РПЛ. Матч, проходивший в непростых погодных условиях, остался за гостями благодаря голу полузащитника Михаила Мальцева во втором тайме. Немаловажную роль в итоговом успехе сыграл и вратарь Никита Чагров, неоднократно выручивший команду на последнем рубеже. 29-летний голкипер благодаря уверенной игре попал в символическую сборную 27-го тура первенства.

В предстоящем поединке сине-голубым будет противостоять не менее сильный соперник. Новороссийский «Черноморец» располагается прямо на границе с зоной стыковых матчей за выход в РПЛ - на пятой позиции с 47 баллами. Столько же очков и у ФК «Сочи», но новороссийский клуб ниже по дополнительным показателям. Отметим, «моряки» не выступали в элитном дивизионе с 2003 года, поэтому в этом сезоне бело-синие под руководством главного тренера Олега Василенко впервые за долгое время могут оказаться в РПЛ. В прошлом туре новороссийский коллектив в гостях уверенно разобрался с идущим на седьмой строчке красноярским «Енисеем» - 3:0.

Напомним, в первом круге на «Волгоград Арене» «Черноморец» обыграл «Ротор» со счетом 2:1. Гости вышли вперед благодаря голу Виталия Стежко, затем перед перерывом защитник Андрей Семенов сравнял. Во второй половине встречи «моряки» дожали сине-голубых в результате забитого мяча Мераби Уридии на 82-й минуте.

Очевидно, что «Ротору» и в Новороссийске будет отнюдь не просто. Однако подшефные Дениса Бояринцева уже не раз показывали в нынешнем сезоне, что умеют играть дисциплинированно и надежно в обороне против статусных оппонентов. За счет этого и сегодня волгоградцы могут рассчитывать на заработанные очки.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев