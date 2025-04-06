Спорт

«Просто лучшие!»: «Ротор» в снегопад обыграл московское «Торпедо»

Спорт 06.04.2025 20:14
0
06.04.2025 20:14


Волгоградский «Ротор» сегодня, 6 апреля, одержал долгожданную победу в матче 27-го тура Первой лиги. Сине-голубые обыграли в гостях московское «Торпедо» со счетом 1:0, сообщает V102.RU.
Отметим, игра на «Арене Химки» проходила в непростых погодных условиях. В столице сегодня идет обильный снегопад, который продолжился и во время противостояния «Ротора» и «Торпедо». В волгоградском составе по сравнению с прошлым матчем с «Родиной» произошли изменения. С первых минут на поле вышли Максим Швецов, Илья Сафронов и на острие атаке появился Илья Кухарчук, в этом сезоне преимущественно являющийся игроком ротации. Кроме того, в старте оказался полузащитник Никита Плотников, пропускавший поединок с «Родиной» из-за дисквалификации. 
В первом тайме территориальным преимуществом владели футболисты «Торпедо». Черно-белым, идущим на втором месте и претендующим на выход в РПЛ, нужно было обязательно выигрывать в родных стенах. Однако и «Ротор» приехал в столичный регион за очками. В первой 45-минутке команды на двоих создали минимум моментов. Можно отметить подачу со стандарта колумбийского легионера «автозаводцев» Гузмана. Мяч после навеса в штрафной никого не коснулся и полетел в сторону ворот. К счастью для волгоградских болельщиков, игровой снаряд разминулся со штангой. На 27-й минуте футболист черно-белых Хетаг Хосонов пробил из-за штрафной - мяч «просвистел» над перекладиной. Первый тайм завершился вничью, что устраивало сине-голубых на данном этапе матча.
А вот вторая половина началась ярко. На 53-й минуте полузащитник «Ротора» Михаил Мальцев приложился к мячу из-за пределов штрафной. Могло показаться, что удар у 24-го номера сине-голубых вышел слабоватым, однако мяч предательски подскочил прям перед голкипером хозяев Виталием Ботнарем и затем оказался в сетке ворот. Сине-голубые вышли вперед к радости своих многочисленных поклонников, которые наблюдали в онлайне за ходом матча, а также прямо на стадионе.
Конечно, после холодного душа «автозаводцы» активизировались и побежали большими силами отыгрываться. Но и волгоградцы стойко держались и действовали дисциплинированно при обороне минимального преимущества. Главные тренеры коллективов Олег Кононов и Денис Бояринцев освежили игру несколькими заменами. Только в самой концовке «автозаводцам» удалось организовать что-то наподобие финального штурма. После навеса с фланга опасно атаковал торпедовец Алессон - бразильский легионер пробил головой не в створ.
Шансы забить до окончания игры имели обе команды. У «Ротора» надежно действовал вратарь Никита Чагров, на этой неделе продливший контракт с клубом до 2027-го года. В итоге сине-голубые отстояли минимальный счет - 1:0. Это - достаточно неожиданная виктория подшефных Бояринцева с учетом статуса соперника, непростых погодных условий и выездного характера встречи.

Болельщики сине-голубых в соцсетях с восторгом реагируют на успех волгоградской команды. Хотя сегодняшний поединок и отнял много эмоций и заставил фанатов понервничать. Но главное достигнуто, а сегодняшняя победа, надеются болельщики, придаст сине-голубым больше уверенности и станет отправной точкой для новых достижений.
После долгожданной победы «Ротор» заработал 36 очков и остался на девятом месте по итогам 27-го тура. Кроме того, сине-голубые прервали затянувшуюся шестиматчевую безвыигрышную серию. В следующем туре в рамках Первой лиги «Ротор» в гостях сыграет с новороссийским «Черноморцем».     
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев 
Фото Геннадия Гуляева (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
06.04.2025 06:05
Спорт 06.04.2025 06:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2025 18:40
Спорт 05.04.2025 18:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2025 15:20
Спорт 05.04.2025 15:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.04.2025 22:04
Спорт 04.04.2025 22:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.04.2025 12:49
Спорт 04.04.2025 12:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.04.2025 16:59
Спорт 03.04.2025 16:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.04.2025 06:30
Спорт 02.04.2025 06:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.04.2025 21:06
Спорт 01.04.2025 21:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.03.2025 20:26
Спорт 31.03.2025 20:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.03.2025 17:53
Спорт 31.03.2025 17:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.03.2025 07:57
Спорт 31.03.2025 07:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.03.2025 17:57
Спорт 30.03.2025 17:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.03.2025 11:21
Спорт 30.03.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.03.2025 21:36
Спорт 29.03.2025 21:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.03.2025 19:28
Спорт 29.03.2025 19:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:08
Принимали с авансом? В Городище вскрылись изъяны раскуроченной площади Павших БорцовСмотреть фотографии
20:14
«Просто лучшие!»: «Ротор» в снегопад обыграл московское «Торпедо»Смотреть фотографии
19:17
«Забилась, бедная, во двор»: в Волгограде очевидцы засняли перепуганную самку фазанаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:50
«В этой сфере очень много рвачества»: известный педагог — об обратной стороне репетиторстваСмотреть фотографии
18:48
Кто за это ответит? Под Волгоградом неизвестные устроили пастбище на поле краснокнижных тюльпановСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
В Волжском на фоне похолодания объявили об отключении горячей водыСмотреть фотографии
16:11
Остановка есть, но не сесть: в Волгограде мэрия задумалась о продлении автобуса № 85Смотреть фотографии
15:05
Волгоградцев зовут в ЦПКиО помочь высадить 70 деревьев и 6 тыс. цветовСмотреть фотографии
14:18
Двое госпитализированы: в ГАИ сообщили подробности массовой аварии на трассе Р-22 «Каспий»Смотреть фотографии
13:54
Синоптики предупредили волгоградцев о снеголивнях на фоне ночных заморозковСмотреть фотографии
12:59
Под Волгоградом столкнулись маршрутка и четыре легковых автомобиляСмотреть фотографииCмотреть видео
12:27
В Волжском вслед за Волгоградом ограничили доступ на кладбищаСмотреть фотографии
12:09
Улицы Волгограда утонули в цветущих вишне и абрикосе: нежный фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
11:53
Под Волгоградом спасатели конфисковали гидроцикл у лихача без правСмотреть фотографии
11:26
Первый весенний ливень застал врасплох дороги Волгограда и ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:37
Под Волгоградом четыре человека госпитализированы после ДТП на поселковой дорогеСмотреть фотографии
10:08
Пошли третьи сутки: учёные рассказали о затянувшемся геошторме и приближении коронарной дырыСмотреть фотографии
09:20
В Волгограде бетонопад над проезжей частью обошёлся чиновникам в 690 тыс. рублейСмотреть фотографии
08:26
«У нас нет выбора»: проезд в маршрутках Волжского вслед за автобусами подорожает до 50 рублейСмотреть фотографии
08:02
Даже ливень не помог: в Волгограде десять часов тушили свалку за Мамаевым курганомСмотреть фотографииCмотреть видео
07:40
«Опять всё побьёт?»: на юг Волгоградской области обрушался сильный градСмотреть фотографииCмотреть видео
06:55
В Ворошиловском районе Волгограда ликвидируют 13 свалок за 4,5 млн рублейСмотреть фотографии
06:05
Волгоградский «Ротор» 6 апреля в гостях сыграет с «Торпедо»Смотреть фотографии
21:22
В Госдуме планируют обязать надевать намордники на все крупные породы собакСмотреть фотографии
20:40
ЦПКиО Волгограда засадят «висячими» садами и цветамиСмотреть фотографии
20:01
В Волжском приостановили работу парома из-за малого уровня воды в АхтубеСмотреть фотографии
19:23
В Волгограде сотрудница полиции спасла хищную пустельгуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:40
«Спартак-Волгоград» вышел в полуфинал чемпионата России по водному полоСмотреть фотографии
18:00
«В этом металле я ощущаю тепло рук»: дочь художника – об истории знаменитой телефонной стены в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде ввели желтый уровень опасности из-за сильного ветраСмотреть фотографии
 