«Просто лучшие!»: «Ротор» в снегопад обыграл московское «Торпедо»

Спорт 06.04.2025 20:14
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06.04.2025 20:14
Волгоградский «Ротор» сегодня, 6 апреля, одержал долгожданную победу в матче 27-го тура Первой лиги. Сине-голубые обыграли в гостях московское «Торпедо» со счетом 1:0, сообщает V102.RU.
Отметим, игра на «Арене Химки» проходила в непростых погодных условиях. В столице сегодня идет обильный снегопад, который продолжился и во время противостояния «Ротора» и «Торпедо». В волгоградском составе по сравнению с прошлым матчем с «Родиной» произошли изменения. С первых минут на поле вышли Максим Швецов, Илья Сафронов и на острие атаке появился Илья Кухарчук, в этом сезоне преимущественно являющийся игроком ротации. Кроме того, в старте оказался полузащитник Никита Плотников, пропускавший поединок с «Родиной» из-за дисквалификации.
В первом тайме территориальным преимуществом владели футболисты «Торпедо». Черно-белым, идущим на втором месте и претендующим на выход в РПЛ, нужно было обязательно выигрывать в родных стенах. Однако и «Ротор» приехал в столичный регион за очками. В первой 45-минутке команды на двоих создали минимум моментов. Можно отметить подачу со стандарта колумбийского легионера «автозаводцев» Гузмана. Мяч после навеса в штрафной никого не коснулся и полетел в сторону ворот. К счастью для волгоградских болельщиков, игровой снаряд разминулся со штангой. На 27-й минуте футболист черно-белых Хетаг Хосонов пробил из-за штрафной - мяч «просвистел» над перекладиной. Первый тайм завершился вничью, что устраивало сине-голубых на данном этапе матча.
А вот вторая половина началась ярко. На 53-й минуте полузащитник «Ротора» Михаил Мальцев приложился к мячу из-за пределов штрафной. Могло показаться, что удар у 24-го номера сине-голубых вышел слабоватым, однако мяч предательски подскочил прям перед голкипером хозяев Виталием Ботнарем и затем оказался в сетке ворот. Сине-голубые вышли вперед к радости своих многочисленных поклонников, которые наблюдали в онлайне за ходом матча, а также прямо на стадионе.
Конечно, после холодного душа «автозаводцы» активизировались и побежали большими силами отыгрываться. Но и волгоградцы стойко держались и действовали дисциплинированно при обороне минимального преимущества. Главные тренеры коллективов Олег Кононов и Денис Бояринцев освежили игру несколькими заменами. Только в самой концовке «автозаводцам» удалось организовать что-то наподобие финального штурма. После навеса с фланга опасно атаковал торпедовец Алессон - бразильский легионер пробил головой не в створ.
Шансы забить до окончания игры имели обе команды. У «Ротора» надежно действовал вратарь Никита Чагров, на этой неделе продливший контракт с клубом до 2027-го года. В итоге сине-голубые отстояли минимальный счет - 1:0. Это - достаточно неожиданная виктория подшефных Бояринцева с учетом статуса соперника, непростых погодных условий и выездного характера встречи.
Болельщики сине-голубых в соцсетях с восторгом реагируют на успех волгоградской команды. Хотя сегодняшний поединок и отнял много эмоций и заставил фанатов понервничать. Но главное достигнуто, а сегодняшняя победа, надеются болельщики, придаст сине-голубым больше уверенности и станет отправной точкой для новых достижений.
После долгожданной победы «Ротор» заработал 36 очков и остался на девятом месте по итогам 27-го тура. Кроме того, сине-голубые прервали затянувшуюся шестиматчевую безвыигрышную серию. В следующем туре в рамках Первой лиги «Ротор» в гостях сыграет с новороссийским «Черноморцем».
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото Геннадия Гуляева (архив)
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