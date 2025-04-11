Расследования

Еще один волгоградский мебельщик-кидала предстал перед судом

Расследования 11.04.2025 13:27
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11.04.2025 13:27


Городищенский районный суд Волгоградской области назначил штраф предпринимателю Юрию Е., который взялся за изготовление кухни, однако, получив деньги, перестал выходить на связь с заказчиком. Как сообщает ИА «Высота 102», по решению суда, мебельщик переплатит более 140 тысяч рублей.  

– В августе 2024 года между Денисом И. и Юрием Е. был заключен договор оказания услуг по изготовлению кухонного гарнитура. Стоимость услуг по договору составила 150 000 рублей. В этот же день заплатил 105 000 рублей в качестве предоплаты. Срок изготовления мебели составлял 14 рабочих дней с момента заключения договора, без учета сроков на доставку. Однако в указанный срок мебель не была изготовлена и не передана потребителю. Юрий Е. перестал выходить на связь, отвечать на телефонные звонки и сообщения, – рассказали в Городищенском районном суде. 

В пользу обманутого волгоградца суд взыскал неустойку в размере 150 000 рублей, компенсацию морального вреда - 2 000 рублей, штраф - 76 000 рублей, а также судебные расходы – 20 000 рублей. Впрочем, у мебельщика еще есть возможность обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.  

В начале апреля, напомним, Фроловский районный суд осудил Давида С., который также взял с клиентов деньги на изготовление мебели, и пропал без вести. Однако в данном случае наказание мебельщика оказалось более суровым. В пользу потерпевшей суд взыскал 94 000 рублей, которые она перечислила недобросовестному мебельщику в качестве предоплаты, неустойку – 135 000 рублей, компенсацию морального вреда – 5 000 рублей, штраф – 117 000 рублей, а также неустойку – 500 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда.

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