Суд беспощадно наказал мебельщика за обман волгоградки, заказавшей кухню





Недобросовестный мебельщик попал на крупную сумму после того, как обманул свою клиентку. Как сообщили ИА «Высота 102» во Фроловском районном суде Волгоградской области, Наталья К. в октябре 2024 года заключила договор с жителем Волгограда Давидом С., которого нашла в интернете, и заказала ему кухонный гарнитур за 135 тысячи рублей.

Новую кухню женщина должна была получить через полтора месяца. В качестве предоплаты Наталья перечислила мастеру 94 тысячи рублей.

Однако вместо полной кухни она получила лишь части гарнитура, да и то с существенными недостатками. Ко всему прочему, Давид перестал выходить на связь.

Фроловчанка направила судебную претензию в адрес мастера из интернета, однако ответа не получила. Тогда она обратилась в суд с просьбой защитить ее права потребителя.

Решением Фроловского городского суда Волгоградской области, в пользу Натальи К. взысканы 94 000 рублей, которые она перечислила недобросовестному мебельщику в качестве предоплаты, неустойка – 135 000 рублей, компенсация морального вреда – 5 000 рублей, штраф – 117 000 рублей, а также неустойка - 500 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото V102.RU (архив)