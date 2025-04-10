Спорт

На «Динамо Арене» 16 апреля стартует молодежное первенство России по дзюдо

Спорт 10.04.2025 08:25
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10.04.2025 08:25


С 16 по 18 апреля в Волгограде на «Динамо Арене» пройдет первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу турнира.

Столь крупные национальные состязания в отечественном дзюдо в Волгограде пройдут впервые с 2008 года - тогда в городе-герое состоялся взрослый чемпионат России (до этого ЧР здесь был еще в 2006 году), который покорился таким именитым спортсменам, как Алим Гаданов и Евгений Станев, Теа Донгузашвили и Ирина Родина, Наталья Кузютина и Елена Иващенко, Беслан Мудранов и Михаил Пуляев, Сиражудин Магомедов и Александр Михайлин.

В 2024 году молодежное первенство страны прошло в Красноярске, по итогам которого команды СКФО и ЮФО у юниоров, и УФО и ПФО – у юниорок на предстоящих соревнованиях будут иметь больше всех участников (по шесть в каждом весе).

Талантливые дзюдоисты разыграют медали в течение трех дней. В среду, 16 апреля, на татами «Динамо Арены» сразятся за победы юниоры в весовых категориях 60 и 66 кг и девушки в категориях 48 и 52 кг. На следующий день – в четверг, 17 апреля, пройдут состязания в весовых категориях 73 и 81 кг у парней и 57, 63 и 70 кг - у дзюдоисток. В последний день, в пятницу, 18 апреля, на татами выйдут спортсмены в категориях 90, 100 и свыше 100 кг и девушки в категориях 78 и свыше 78 кг.

Призовой фонд турнира составляет 2 800 000 рублей. Триумфаторы в каждой из четырнадцати категорий получат 100 тысяч, серебряный призер – 50 тысяч, а бронзовые медалисты по 25 тысяч рублей. Начало соревнований – в 10-00 ч. Церемония открытия первенства на «Динамо Арене»  пройдет 16 апреля в 16-30 ч.

Прямые трансляции поединков можно будет увидеть на сайте и социальных сетях Федерации дзюдо России, а лучшие схватки покажет «Матч ТВ». Решающие бои за медали будут начинаться в 17-00 ч. ежедневно.

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