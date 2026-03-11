«Ротор» стал лидером по количеству болельщиков в 23-м туре

Матч «Ротора» и «Урала» стал самым посещаемым в 23-м туре Первой лиги. Количество болельщиков, которые пришли поддержать свою команду на «Волгоград Арену» 9 марта, составило 9847 человек.

На втором месте по посещаемости стал матч «Челябинска» и «Спартака» – 4015 человек, на третьем – «Енисея» и «КАМАЗа» « 2412 зрителей. Меньше всего болельщиков было на игре «Чайки» и «Сокола» – 359 человек.