«Ротор» стал лидером по количеству болельщиков в 23-м туре

Матч «Ротора» и «Урала» стал самым посещаемым в 23-м туре Первой лиги. Количество болельщиков, которые пришли поддержать свою команду на «Волгоград Арену» 9 марта, составило 9847 человек.
На втором месте по посещаемости стал матч «Челябинска» и «Спартака» – 4015 человек, на третьем – «Енисея» и «КАМАЗа» « 2412 зрителей. Меньше всего болельщиков было на игре «Чайки» и «Сокола» – 359 человек.
При этом волгоградский клуб лидирует и по средней посещаемости всех домашних матчей в этом сезоне с показателем 15564 зрителя.
Напомним, «Ротор» 9 марта сыграл вничью с «Уралом» на домашней арене. Счет матча – 1:1.