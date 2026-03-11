Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

Актуально

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Федеральные новости

 Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной Ростова
В Ростове-на-Дону Арбитражный суд поставил точку в споре о строительстве бизнес-центра на набережной. Как сообщает Привет-Ростов, суд окончательно отказал компании ООО «Парус» в иске, который позволял бы возведение 12-этажного...
 ВСУ ударили ракетами по Брянску: есть погибшие и раненые
ВСУ 10 марта нанесли ракетный удар по Брянску. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил о последствиях атаки. - Укронацисты намеренно ударили по...
Спорт

«Ротор» стал лидером по количеству болельщиков в 23-м туре

Матч «Ротора» и «Урала» стал самым посещаемым в 23-м туре Первой лиги. Количество болельщиков, которые пришли поддержать свою команду на «Волгоград Арену» 9 марта, составило 9847 человек. 

На втором месте по посещаемости стал матч «Челябинска» и «Спартака» – 4015 человек, на третьем – «Енисея» и «КАМАЗа» « 2412 зрителей. Меньше всего болельщиков было на игре «Чайки» и «Сокола» – 359 человек. 

При этом волгоградский клуб лидирует и по средней посещаемости всех домашних матчей в этом сезоне с показателем 15564 зрителя. 

Напомним, «Ротор» 9 марта сыграл вничью с «Уралом» на домашней арене. Счет матча – 1:1.


Лента новостей

13:34
Волгоградские овощи выдержали 238 испытаний в лаборатории
13:08
Александр Рычагов сложил полномочия главы Быковского района
13:04
«Ротор» стал лидером по количеству болельщиков в 23-м туре
12:29
Крупную фармкомпанию внесли в «черный» список за срыв поставки лекарств волгоградским диабетикам
12:02
Под Волгоградом суд обязал облкомдортранс отремонтировать 39-километровую дорогу
11:29
Начальник отделения FPV-дронов с позывным «Ростов» уничтожил 18 украинских танков
11:29
В Волгограде на площадке царицынской каланчи откроют музей Виктора Лосева
11:26
Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «Подарки любимым»
11:12
Суд в Сочи отложил на две недели дело волгоградца Пака
10:56
Три «вкусных» и «урожайных» праздника устроят для волгоградцев в 2026 году
10:45
Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной Ростова
10:27
Региональные органы власти под киберударом: «Солар» назвал самые атакуемые отрасли в 2025 году
10:25
В Волгограде засняли столкновение маршрутки с грузовиком ГАЗ на ул. 64 Армии
09:49
Фейковые налоговики похищают средства у волгоградцев
09:34
Осужденный за убийство волгоградки водитель Пак обжалует приговор в Сочи
09:27
Волгоградцам рассказали о новых нормативах ГТО по управлению дронами
08:32
Минобороны: в Волгоградской области расчёты ПВО отразили ночной налёт БПЛА
08:28
МЧС начало учения в Волгоградской области перед паводком
07:40
Волгоградцам объяснили, как вернуть деньги при случайном переводе другому человеку
07:14
Аэропорт Волгограда открыли после шестичасового запрета
06:49
В Волгоградской области отменена семичасовая беспилотная опасность
06:13
Росавиация ограничила работу аэропорта Волгограда из-за опасности БПЛА
06:02
Более 167 млн рублей взыщут за аварию на нефтепроводе в Волгоградской области
23:33
В Волгограде вечером 10 марта объявили угрозу атаки БПЛА
22:20
В женской колонии под Волгоградом нашли нарушения после визита прокурора
22:03
Беременная шестым ребенком волгоградка снялась в реалити на федеральном канале
21:32
В Волгограде перед Пасхой «летят» цены на яйца
21:20
Волгоградские застройщики получили 103,9 млрд со счетов эскроу
20:47
Жителя Волгоградской области пытались засудить за отзыв на Яндексе
20:21
В Волжском проведут крестный ход и молебен об участниках СВО
 