Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

 В ГД предложили освободить учителей от проверки тетрадей
Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил освободить учителей от проверки домашнего задания в школах. Как заявил депутат в беседе с РИА Новости, оценивать знание школьников необходимо только за работу на...
 Ростовчанка, оставившая труп сына-младенца в магазине, просилась в суде на СВО
Жительница Таганрога Ростовской области попросилась в суде на СВО сразу после оглашения приговора. Как сообщает Привет-Ростов, женщина, которая избила полугодовалых сыновей-близнецов, положила их в сумку и отнесла в магазин,...
«Динамо‑Синара» уступило ЦСКА в первом четвертьфинале

13 марта состоялся первый матч 1/4 финала плей‑офф Суперлиги, в котором московский ЦСКА принимал волгоградское «Динамо‑Синара». Встреча, прошедшая в Москве, завершилась уверенной победой хозяек площадки.

С первых минут матча ЦСКА взял игру под свой контроль. Уже к седьмой минуте хозяйки вели со счётом 5:2, демонстрируя слаженные командные действия в атаке и плотную оборону. Москвички не давали соперницам приблизиться, а стремительные контратаки столичного коллектива стали ключевым элементом тактики. Быстрые выходы из обороны регулярно приносили голы и держали защиту гостей в постоянном напряжении. К 23‑й минуте преимущество столичных гандболисток выросло до девяти мячей – 17:8.

Первый тайм сложился для ЦСКА максимально удачно: команда забросила 21 мяч, позволив соперницам ответить лишь 12 голами. Такой результат во многом стал возможен благодаря уверенной игре в защите и высокой реализации моментов.

Во втором тайме волгоградские гандболистки предприняли попытку вернуться в игру. Они усилили прессинг и провели несколько результативных атак – разрыв сократился до шести мячей (31:25), и на мгновение болельщики гостей поверили в камбэк. Однако армейская команда быстро отреагировала на угрозу. Тренер ЦСКА Людмила Бодниева взяла минутный перерыв, после которого команда перестроилась: стала действовать более организованно в обороне и вновь взяла инициативу в свои руки. В кратчайшие сроки москвичкам удалось восстановить преимущество, наглядно продемонстрировав разницу в классе между соперниками.

Концовка матча также осталась за ЦСКА. Столичные гандболистки сохранили высокий темп, надёжно сыграли в защите и реализовали ключевые моменты в атаке. Несколько точных бросков в заключительные минуты окончательно сняли вопросы о победителе. В итоге армейская команда одержала крупную победу с результатом 37:29.

Лучшими бомбардирами матча в составе ЦСКА стали Антонина Санталова и Варвара Сёмина – каждая забросила по 6 мячей. Примечательно, что обе спортсменки – воспитанницы волгоградской школы гандбола.

У «Динамо‑Синары» наиболее результативными оказались Алина Загороднева и София Чуракова – на счету каждой также по 6 заброшенных мячей. Несмотря на поражение, эти игроки продемонстрировали высокий уровень мастерства и стремление переломить ход встречи.


Тренер ЦСКА Людмила Бодниева излучала спокойствие и уверенность:

Это серия, нам нужна была победа, а на разнице мячей особо не зацикливались. В первом тайме показали если не безупречную, то качественную игру. После перерыва не всё получалось – и потери допускали, и моменты не реализовывали.

ЦСКА (Москва) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 37:29 (21:12).

13 марта. Москва. Волейбольная арена «Динамо». 

Судьи: Антон Анташев, Денис Мусатов (оба – Тольятти).

ЦСКА: Маркина (1) – Санталова (6), Илларионова (2), Семина (6), Васильева (4), Мурзалиева (4), Чигиринова (1) – Аношкина, Явон (2), Баева (4), Шинкарук (2), Козаченко (3), Никитина (1), Крупенникова (1), Гаряева

«Динамо-Синара»: Дувакина – Сисенова, Чуракова (6), Минченко (4), Кириллова (3), Черненко (2), Скивко (1) – Баскакова, Загороднева (6), Климова (2), Алексеева (3), Дворцевая (2), Гафонова, Кириченко.

Штрафное время: 12 – 6.

7-метровые: 4/2 – 7/4.

Потери: 6 – 9.

Второй матч серии запланирован на 21 марта и пройдёт в Волгограде на «Динамо Арене». Начало игры – в 14:00 по московскому времени.

Для выхода в полуфинал ЦСКА достаточно одержать победу в этой встрече. Если же верх возьмёт «Динамо‑Синара», серию придётся продлевать – третий матч состоится 28 марта в Москве. Болельщиков ждёт напряжённая борьба, и шансы команд на итоговый успех пока живы.

Александр Веселовский

Фото: ПГК ЦСКА

Спорт 14.03.2026 17:17
