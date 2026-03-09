«Ротор» упустил победу в домашнем матче с «Уралом»





Домашний матч «Ротора» на «Волгоград Арене» с «Уралом» завершился ничьей со счетом 1:1. Волгоградские футболисты в 23-м туре чемпионата ФНЛ пропустили гол на последних минутах. Домашний матч посетили чуть более девяти тысяч болельщиков.

Команда под руководством Дмитрия Парфенова бодро начала первый тайм, постоянно атакуя ворота екатеринбуржцев. Поэтому гол не оставил долго себя ждать - уже на 9-й минуте ударом с пенальти отличился новичок команды Абу-Саид Эльдарушев. В своей же зоне нарушил правила вратарь соперника Иван Кузнецов.

Далее темп игры снизился, но уральцы не оставляли предпринимать попытки сравняться с соперником. Однако первый тайм завершился в пользу волгоградцев.

Второй тайм также не смог отличиться большим количеством опасных атак со стороны обеих команд. Лишь на последних минутах представилась возможность сравняться футболистам «Урала». Не упустил шанса в дополнительное время полузащитник Никита Морозов, вырвав ничью для своей команды.