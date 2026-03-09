Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Средняя зарплата россиян выросла за месяц на 40 тысяч
Средняя зарплата в России в декабре выросла более чем на 40 тысяч рублей. Такие данные были предоставлены  Единой межведомственной информационно-статистической системой 8 марта.  Так, по данным системы, в среднем...
Федеральные новости
 Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Президент РФ Владимир Путин 8 марта поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеопоздравление главы страны было опубликовано на сайте Кремля.  - Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа...
«Ротор» упустил победу в домашнем матче с «Уралом»

09.03.2026 17:08
09.03.2026 17:08


Домашний матч «Ротора» на «Волгоград Арене» с «Уралом» завершился ничьей со счетом 1:1. Волгоградские футболисты в 23-м туре чемпионата ФНЛ пропустили гол на последних минутах. Домашний матч посетили чуть более девяти тысяч болельщиков. 

Команда под руководством Дмитрия Парфенова бодро начала первый тайм, постоянно атакуя ворота екатеринбуржцев. Поэтому гол не оставил долго себя ждать - уже на 9-й минуте ударом с пенальти отличился новичок команды Абу-Саид Эльдарушев. В своей же зоне нарушил правила вратарь соперника Иван Кузнецов.

Далее темп игры снизился, но уральцы не оставляли предпринимать попытки сравняться с соперником. Однако первый тайм завершился в пользу волгоградцев. 

Второй тайм также не смог отличиться большим количеством опасных атак со стороны обеих команд. Лишь на последних минутах представилась возможность сравняться футболистам «Урала». Не упустил шанса в дополнительное время полузащитник Никита Морозов, вырвав ничью для своей команды. 

09.03.2026 17:08
09.03.2026 13:29
09.03.2026 08:50
07.03.2026 16:11
07.03.2026 07:28
06.03.2026 19:12
06.03.2026 17:37
05.03.2026 16:50
05.03.2026 13:10
04.03.2026 21:37
04.03.2026 19:35
04.03.2026 18:26
04.03.2026 16:39
04.03.2026 11:07
03.03.2026 17:59
17:54
Под Волгоградом в ДТП погибли двое человек и один пострадалСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде к середине недели потеплеет до +16 градусовСмотреть фотографии
17:08
«Ротор» упустил победу в домашнем матче с «Уралом»Смотреть фотографии
16:38
«Пройти через Сталинград и выжить - все равно, что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»Смотреть фотографии
16:00
Бастрыкин поручил разобраться с агрессивными бродячими собаками в ВолжскомСмотреть фотографии
15:24
Волгоградцам отключат газ за самовольное подключение плитыСмотреть фотографии
14:48
Волгоградцы смогут проголосовать за благоустройство новых территорийСмотреть фотографии
14:17
В Волжском засняли семью, промышлявшую кражами на кассах самообслуживанияСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
Триумф волгоградца в беге на 2000 метров с препятствиямиСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде засняли ДТП с тремя автомобилями на ул. 64-й АрмииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:21
В Волгоградской области жители 14 городов выберут территории для благоустройстваСмотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области РПН зафиксировал спад распространения гонконгского гриппаСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде при таинственных обстоятельствах сгорели сразу две иномаркиСмотреть фотографии
10:24
Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский районСмотреть фотографии
08:50
«Спартак‑Волгоград» уверенно берёт верх над «Востоком‑2»Смотреть фотографии
08:12
В Волгоградской области участники СВО смогут бесплатно получить второе образованиеСмотреть фотографии
07:56
Минобороны: беспилотник ВСУ ночью уничтожили над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
06:57
Поплывём? В Волгограде резко потеплеет до +13 градусовСмотреть фотографии
06:07
В Волгоградской области отменена трёхчасовая опасность атаки БПЛАСмотреть фотографии
22:08
По итогам двух встреч в Москве: «Спартак-Волгоград» - королевы четвёртого периодаСмотреть фотографии
21:20
Инспекторы ДПС завалили цветами волгоградских автомобилистокСмотреть фотографии
20:35
В Волжском избрали нового окружного атаманаСмотреть фотографии
19:55
Второго за сутки утопленника обнаружили спасатели в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:30
Космонавты с МКС поздравили женщин с 8 МартаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
Под Волгоградом спустя шесть суток обнаружили тело утонувшего волжанинаСмотреть фотографии
18:20
«Часто люди приходят просто поговорить. Им это нужно»: театральный кассир рассказала, как спасается от профессионального выгоранияСмотреть фотографии
17:40
Средняя зарплата россиян выросла за месяц на 40 тысячСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде установили доску создателю «Фенибута» Геннадию КовалевуСмотреть фотографии
16:20
Бастрыкин обратил внимание на обезвоженное общежитие на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
Опрос выяснил, какими женщинами вдохновляются волгоградцыСмотреть фотографии
 