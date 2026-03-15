Главное

Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»

Актуально

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

Федеральные новости

 В ГД предложили освободить учителей от проверки тетрадей
Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил освободить учителей от проверки домашнего задания в школах. Как заявил депутат в беседе с РИА Новости, оценивать знание школьников необходимо только за работу на...
Федеральные новости
 Ростовчанка, оставившая труп сына-младенца в магазине, просилась в суде на СВО
Жительница Таганрога Ростовской области попросилась в суде на СВО сразу после оглашения приговора. Как сообщает Привет-Ростов, женщина, которая избила полугодовалых сыновей-близнецов, положила их в сумку и отнесла в магазин,...
Расследования

«КАМАЗ» – «Ротор»: визитная карточка волгоградцев – 1:1

0
Драматичный матч в Набережных Челнах подарил болельщикам настоящий триллер: «КАМАЗ» был в шаге от победы над «Ротором», но Илья Сафронов спас гостей от поражения в компенсированное время.

Предвидя прессинг «Ротора» на стартовых минутах, «КАМАЗ» начал игру с защитной расстановкой 5‑4‑1. Такая схема позволила хозяевам надёжно сыграть в обороне и минимизировать риски от быстрых атак волгоградцев.

«Ротор» вышел на поле с устоявшейся схемой 4‑4‑2, делая ставку на высокий прессинг. Эта расстановка подразумевала высокую активность на половине соперника и частые навесы в штрафную площадь – в надежде на индивидуальное мастерство нападающих.

Начало матча уже привычно осталось за волгоградцами, команда прижала соперника к воротам и не давала возможности что-либо создать. Но и сине-голубые ничего не создали. Игра в пас не клеилась, индивидуальным мастерством блеснуть было некому – давление без осмысленных действий, в расчёте на случай.
Как и в прошлом матче, после 30‑й минуты у «Ротора» наступил спад, и хозяева стали огрызаться – правда, без особых успехов. Так, при преимуществе гостей, игра подошла к перерыву с нулями на табло.

Во втором тайме «Ротор» не отступил от своей манеры игры и продолжил встречать противника в центре поля, не давая создавать опасные моменты. По прошествии часа игры и с учётом предыдущих двух матчей можно резюмировать: задача волжан на матч была такова – отодвинуть игру от своих ворот и заставить соперника ошибиться. Забить гол, а затем играть на удержание счёта.

Гости активно атаковали, регулярно навешивая мяч в штрафную хозяев – порой нацелено, порой без особой идеи. Стандарты волгоградцев пока оставляют желать лучшего: много попыток, но мало реальной угрозы.
К тому же играть без ошибок невозможно – и постепенно «КАМАЗ» перехватил инициативу. Челнинцы провели несколько опасных атак. В одной из них Давид Караев на своей половине отобрал мяч, обыграл двух соперников, не спеша добежал до штрафной волгоградцев, успев пару раз переложить мяч под удобную ногу. За это время отыгранные игроки успели вернуться «домой» – и, как заворожённые, остановились, наблюдая вместе с защитниками за голом в свои ворота…

Хозяева после забитого гола не стали ставить «автобус», а попытались развить преимущество. На 78‑й минуте Султонов со штрафного заставил вратаря волгоградцев Никиту Чагрова продемонстрировать своё мастерство.
Под конец игры мы снова увидели навал от волгоградцев – без какой‑либо смысловой нагрузки. И когда казалось, что автозаводцы одержали историческую победу, «Ротор» забивает гол! Сутолока, отскок – и Илья Сафронов на добивании сравнивает счёт: 1:1!

Автор спасительного гола Илья Сафронов считает, что моментов было немного и счёт по делу, а также прокомментировал ситуацию с забитым голом:
– Вылетел на подбор. Другой альтернативы не было, только бить по воротам. Пробил и мяч залетел не без помощи рикошета.

«КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Ротор» (Волгоград, Россия) – 1:1 (0:0).
14 марта. Набережные Челны. Стадион: «КАМАЗ». 1292 зрителя.
Количество зрителей в гостевом секторе: 36.
Судьи: Матвей Заика (Ростов-на-Дону), Альмир Хатмуллин (Московская область), Эдуард Шарипов (Уфа).
«КАМАЗ»: Замерец, Маругин, Калистратов, Аюкин (Суханов, 88), А. Семенов, Ревазов (В. Семенов, 46), Защепкин, Шамкин, Султонов (Ратников, 82), Лайкин, Караев (Солодухин, 74).
«Ротор»: Чагров, Клещенко, Шильников, Бардыбахин, Покидышев, Трошечкин, Симонян (Сафронов, 66), Арбузов (Родионов, 65), Макаров, Алиев, Эльдарушев
Голы: Караев, 70 (1:0). Сафронов, 90+3 (1:1).
Предупреждены: Аюкин, 72 (грубая игра). Калистратов, 76 (грубая игра). – Бардыбахин, 41 (грубая игра).

Эта ничья стала третьей подряд для «Ротора» под руководством Дмитрия Парфёнова с одинаковым счётом 1:1. Конечно, такая игра команды вряд ли удовлетворит специалистов, а болельщиков – однозначно нет.

Во‑первых, от команды ждут другого футбола. Не вымученные ничьи с отсутствием креатива, а осмысленную игру. Если не красивый и искромётный футбол, как в лучшие годы, то хотя бы не такой тоскливый, как сейчас.

Впереди у волгоградцев серьёзное испытание – матч с лидером турнира, который покажет, способна ли команда переломить текущую тенденцию. Вопрос о стыковых матчах, похоже, можно считать закрытым – с такой игрой команде будет сложно претендовать даже на эти позиции.

Александр Веселовский

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
15.03.2026 09:47
Расследования 15.03.2026 09:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.03.2026 19:50
Расследования 14.03.2026 19:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.03.2026 09:21
Расследования 14.03.2026 09:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.03.2026 07:00
Расследования 14.03.2026 07:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.03.2026 19:44
Расследования 13.03.2026 19:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.03.2026 18:50
Расследования 13.03.2026 18:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.03.2026 15:53
Расследования 13.03.2026 15:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.03.2026 10:32
Расследования 13.03.2026 10:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.03.2026 09:02
Расследования 13.03.2026 09:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.03.2026 20:16
Расследования 12.03.2026 20:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.03.2026 18:40
Расследования 12.03.2026 18:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.03.2026 15:10
Расследования 12.03.2026 15:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.03.2026 13:06
Расследования 12.03.2026 13:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.03.2026 12:00
Расследования 12.03.2026 12:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.03.2026 17:53
Расследования 11.03.2026 17:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

