«КАМАЗ» – «Ротор»: визитная карточка волгоградцев – 1:1





Драматичный матч в Набережных Челнах подарил болельщикам настоящий триллер: «КАМАЗ» был в шаге от победы над «Ротором», но Илья Сафронов спас гостей от поражения в компенсированное время.

Предвидя прессинг «Ротора» на стартовых минутах, «КАМАЗ» начал игру с защитной расстановкой 5‑4‑1. Такая схема позволила хозяевам надёжно сыграть в обороне и минимизировать риски от быстрых атак волгоградцев.«Ротор» вышел на поле с устоявшейся схемой 4‑4‑2, делая ставку на высокий прессинг. Эта расстановка подразумевала высокую активность на половине соперника и частые навесы в штрафную площадь – в надежде на индивидуальное мастерство нападающих.Начало матча уже привычно осталось за волгоградцами, команда прижала соперника к воротам и не давала возможности что-либо создать. Но и сине-голубые ничего не создали. Игра в пас не клеилась, индивидуальным мастерством блеснуть было некому – давление без осмысленных действий, в расчёте на случай.Как и в прошлом матче, после 30‑й минуты у «Ротора» наступил спад, и хозяева стали огрызаться – правда, без особых успехов. Так, при преимуществе гостей, игра подошла к перерыву с нулями на табло.Во втором тайме «Ротор» не отступил от своей манеры игры и продолжил встречать противника в центре поля, не давая создавать опасные моменты. По прошествии часа игры и с учётом предыдущих двух матчей можно резюмировать: задача волжан на матч была такова – отодвинуть игру от своих ворот и заставить соперника ошибиться. Забить гол, а затем играть на удержание счёта.Гости активно атаковали, регулярно навешивая мяч в штрафную хозяев – порой нацелено, порой без особой идеи. Стандарты волгоградцев пока оставляют желать лучшего: много попыток, но мало реальной угрозы.К тому же играть без ошибок невозможно – и постепенно «КАМАЗ» перехватил инициативу. Челнинцы провели несколько опасных атак. В одной из них Давид Караев на своей половине отобрал мяч, обыграл двух соперников, не спеша добежал до штрафной волгоградцев, успев пару раз переложить мяч под удобную ногу. За это время отыгранные игроки успели вернуться «домой» – и, как заворожённые, остановились, наблюдая вместе с защитниками за голом в свои ворота…Хозяева после забитого гола не стали ставить «автобус», а попытались развить преимущество. На 78‑й минуте Султонов со штрафного заставил вратаря волгоградцев Никиту Чагрова продемонстрировать своё мастерство.Под конец игры мы снова увидели навал от волгоградцев – без какой‑либо смысловой нагрузки. И когда казалось, что автозаводцы одержали историческую победу, «Ротор» забивает гол! Сутолока, отскок – и Илья Сафронов на добивании сравнивает счёт: 1:1!Автор спасительного гола Илья Сафронов считает, что моментов было немного и счёт по делу, а также прокомментировал ситуацию с забитым голом:– Вылетел на подбор. Другой альтернативы не было, только бить по воротам. Пробил и мяч залетел не без помощи рикошета.«КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Ротор» (Волгоград, Россия) – 1:1 (0:0).14 марта. Набережные Челны. Стадион: «КАМАЗ». 1292 зрителя.Количество зрителей в гостевом секторе: 36.Судьи: Матвей Заика (Ростов-на-Дону), Альмир Хатмуллин (Московская область), Эдуард Шарипов (Уфа).«КАМАЗ»: Замерец, Маругин, Калистратов, Аюкин (Суханов, 88), А. Семенов, Ревазов (В. Семенов, 46), Защепкин, Шамкин, Султонов (Ратников, 82), Лайкин, Караев (Солодухин, 74).«Ротор»: Чагров, Клещенко, Шильников, Бардыбахин, Покидышев, Трошечкин, Симонян (Сафронов, 66), Арбузов (Родионов, 65), Макаров, Алиев, ЭльдарушевГолы: Караев, 70 (1:0). Сафронов, 90+3 (1:1).Предупреждены: Аюкин, 72 (грубая игра). Калистратов, 76 (грубая игра). – Бардыбахин, 41 (грубая игра).Эта ничья стала третьей подряд для «Ротора» под руководством Дмитрия Парфёнова с одинаковым счётом 1:1. Конечно, такая игра команды вряд ли удовлетворит специалистов, а болельщиков – однозначно нет.Во‑первых, от команды ждут другого футбола. Не вымученные ничьи с отсутствием креатива, а осмысленную игру. Если не красивый и искромётный футбол, как в лучшие годы, то хотя бы не такой тоскливый, как сейчас.Впереди у волгоградцев серьёзное испытание – матч с лидером турнира, который покажет, способна ли команда переломить текущую тенденцию. Вопрос о стыковых матчах, похоже, можно считать закрытым – с такой игрой команде будет сложно претендовать даже на эти позиции.