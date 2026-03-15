



Следж-клюшки, хоккейные перчатки и щитки переданы ветеранам специальной военной операции – членам команды Волгоградской области по следж-хоккею. Торжественная церемония состоялась на ледовой арене спортивной школы по зимним видам спорта.



По информации облспорткомитета, всего было передано восемь комплектов инвентаря. Участники команды сразу же опробовали снаряжение в деле. Осенью 2025 года следж-хоккеисты уже получили спортивные сани, клюшки, шлем, перчатки, защитные накладки на голени, локти и плечи. В общей сложности вся команда из десяти человек в настоящий момент обеспечена необходимой экипировкой.



Уже с сегодняшнего дня 15 марта занятия по следж-хоккею начнутся на катке «Новое поколение». А с нового учебного года планируется организация занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья.



Напомним, данный адаптивный вид спорта представляет собой аналог хоккея с шайбой на льду для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Следж-хоккей уже давно входит в программу зимних Паралимпийских игр и набирает популярность в России. Теперь этот вид спорта развивается и в Волгограде.



Фото администрации Волгоградской области



