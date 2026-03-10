



В 11‑м (заключительном) туре предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женщин Высшей лиги «Б» группы «Центр» волгоградская команда «Волжаночка‑ГРАСС» провела два напряжённых матча в Таганроге (Ростовская область) против местных «Красных крыльев». Игры на площадке Дворца спорта «Авангард» стали серьёзным испытанием для волгоградок – обе встречи получились драматичными, но в итоге гостьи одержали победу в каждом поединке.

Первый матч сложился для «Волжаночки‑ГРАСС» непросто, но завершился со счётом 3:1 в её пользу (25:17, 25:23, 25:23, 25:19). Команда сразу взяла инициативу в свои руки и уверенно выиграла первый сет – 25:17. Слаженная игра в атаке и надёжная защита не оставили хозяйкам шансов на старте. Однако «Красные крылья» быстро перестроились: во втором сете они использовали ошибки соперниц и усилили давление на приёме, взяв реванш со счётом 25:23 и вернув интригу в игру.

В третьем сете волгоградки вернули себе преимущество. Благодаря точным подачам и эффективным комбинациям в нападении они выиграли 25:23, оставив ключевые моменты за собой. В четвёртой партии «Волжаночка‑ГРАСС», сохранив концентрацию, не позволила хозяйкам отыграться и завершила матч в свою пользу – 25:19.

Вторая игра оказалась ещё более напряжённой и завершилась со счётом 3:2 в пользу волгоградской команды (23:25, 25:22, 23:25, 27:25, 15:11). Хозяйки площадки начали активно: сильные подачи и агрессивная игра у сетки принесли им победу в первом сете – 25:23. Но волгоградки быстро скорректировали тактику и усилили защиту – во втором сете они взяли реванш (25:22), выровняв положение в матче.

Третий сет вновь остался за «Красными крыльями» – 25:23. Борьба шла очко в очко, и хозяйки реализовали ключевые моменты, снова выйдя вперёд. Четвёртый сет превратился в настоящий экзамен на прочность: счёт дошёл до 27:25 в пользу «Волжаночки‑ГРАСС». При этом у хозяек было три матчбола, но волгоградки проявили хладнокровие, отыграли критические моменты и переломили ход партии благодаря грамотным действиям тренера.

Решающая партия – тай‑брейк – стала триумфом волгоградских волейболисток. Действуя слаженно, минимизируя ошибки и чётко реализуя свои шансы, они одержали уверенную победу со счётом 15:11.

Благодаря этим двум победам «Волжаночка‑ГРАСС» завершила предварительный этап чемпионата на 9‑м месте в группе «Центр», набрав 19 очков. В турнире участвовали 12 команд, и волгоградки опередили не только «Красные крылья», но и самарскую «Искру». На последнем месте оказалась «Динамо‑Уфимочка‑2» из Салавата.

Теперь «Волжаночку‑ГРАСС» ждёт финальный раунд чемпионата. В рамках этого этапа волгоградские спортсменки сразятся с другими командами из нижней части турнирной таблицы за итоговое распределение мест. Турнир запланирован на конец апреля, но место его проведения пока не объявлено.

Александр Веселовский