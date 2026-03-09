«Спартак‑Волгоград» уверенно берёт верх над «Востоком‑2»

В московском бассейне спорткомплекса «Акватория ЗИЛ» завершился финальный, 10‑й тур мужской Суперлиги по водному поло. Перед этими матчами расклад в турнирной таблице был следующим: казанский «Синтез» единолично возглавлял таблицу и уже находился вне досягаемости. Волгоградцы решили все турнирные вопросы, дважды обыграв дома своего преследователя – астраханское «Динамо». Для москвичей, которые не набрали ни одного очка в текущем сезоне, это была возможность прервать печальную серию.

Начало первого матча выдалось относительно равным. В стартовой четверти хозяева забили два мяча: после точного пятиметрового броска счёт открыл Артём Древаль, ещё один гол на счету Дмитрия Савченко. «Спартак‑Волгоград» ответил серией точных атак, в которых отличились Роман Усов и Кирилл Носаев.

Перелом наступил во втором отрезке: «Спартак» продемонстрировал более высокий класс, забив три безответных мяча. Гости активно использовали быстрые контратаки, а вратарь Пётр Федотов надёжно защищал ворота.

В третьем периоде волгоградцы продолжили наращивать преимущество – оборона «Спартака» действовала слаженно, не позволяя хозяевам отыграться. В четвёртой четверти москвичи сократили отставание, но на исход матча это уже не повлияло. Итоговый счёт – 11:8 в пользу красно-белых.

МКСШОР «Восток 2» - «Спартак-Волгоград» 8-11 (2-2, 0-3, 2-4, 4-2).

6 марта. Суперлига, 10 тур, матч 1. Москва. Бассейн Акватория "ЗИЛ".

Судьи: Евгений Ванюшин (Астрахань), Наталья Галкина (Липецк).

МКСШОР «Восток 2»: Тишкин - Уткин, Фомин (1), Савченко (1), Юфа (2), Некрасов, Древаль (4) - Малай, Горечев, Гаджиев, Коротков, Онищенко, Скупов, Мацуев.

«Спартак-Волгоград»: Федотов - Рудай (1), Носаев (2), Шейкин (2), Нежинский, Усов (1), Шулев (1), - Трусов, Еськов (1), Сергеев, Иванков (1), Андрюков, Шайхутдинов (1), Жабкин (1).

Выигранные спринты: 1 – 3.

5-метровые/голы: 3/2 – 0/0.

Удаления: 6 – 10.

Вчерашним матчем команды завершили игры финального тура мужской Суперлиги. После победы в первой встрече гости показали более мощную игру: сделав задел в начале матча, красно-белые отрабатывали игру в меньшинстве.

Со стартового свистка волжане принялись наращивать преимущество. Игроки «Спартака» грамотно использовали ошибки хозяев в обороне и реализовали несколько позиционных атак.

Выиграв первые два периода, спартаковцы продолжили увеличивать отрыв. «Восток‑2» пытался переломить ход игры, но гости контролировали темп матча и не позволяли сопернику приблизиться.

В конце матча, несмотря на большое количество удалений у волгоградцев (11 против 4 у хозяев), «Спартак‑Волгоград» сохранил контроль над игрой. Москвичи смогли забить четыре мяча в заключительной четверти, тогда как «Спартак» ответил пятью голами, доведя матч до итогового счёта – 17:10 в свою пользу.

МКСШОР «Восток 2» - «Спартак-Волгоград» 10-17 (1-2, 2-5, 3-5, 4-5).

7 марта. Суперлига, 10 тур, матч 2. Москва. Бассейн Акватория "ЗИЛ".

Судьи: Евгений Ванюшин (Астрахань), Наталья Галкина (Липецк).

МКСШОР «Восток 2»: Тишкин - Фомин, Гаджиев (3), Коротков (1), Савченко (2), Некрасов (1), Древаль - Малай, Горечев, Уткин (1), Юфа (1), Онищенко, Скупов, Мацуев (1).

«Спартак-Волгоград»: Трусов - Шейкин (2), Нежинский, Усов (1), Шулев (1), Шайхутдинов (1), Жабкин (1) - Федотов, Еськов (1), Сергеев, Иванков (1), Рудай (1), Носаев (2), Андрюков.

1 – 3.

5-метровые/голы: 1/0 – 1/1.

Удаления: 4 – 11.

Победа позволила «Спартаку‑Волгоград» набрать 54 балла и занять второе место в итоговой таблице мужской Суперлиги. Команда подтвердила статус одного из лидеров национального чемпионата. Теперь подопечных Владимира Карабутова и Николая Козлова ожидает этап плей‑офф чемпионата России.

Александр Веселовский

Фото из архива ИА «Высота 102»