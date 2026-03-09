Главное

«Ротор» сыграл вничью с «Уралом», пропустив на 90+4‑й минуте

09.03.2026
09.03.2026


Сегодня на стадионе «Волгоград Арена» состоялся матч 23‑го тура Первой лиги, в котором волгоградский «Ротор» принимал екатеринбургский «Урал». Встреча двух конкурентов за выход в РПЛ возлагала серьёзный груз ответственности на команды: от тренеров ждали и яркой игры, и результата. Матч должен был дать ответ на ключевой вопрос: кто действительно готов к повышению в классе?


Начали команды с активного противоборства за владение центром поля. Гости даже прижали волжан к воротам и подали пару угловых, но по-настоящему опасный момент возник в ответной контратаке. На девятой минуте форвард хозяев Абу‑Саид Эльдарушев воспользовался несогласованностью защитника и вратаря «Урала» Ивана Кузнецова в штрафной площади. Судья назначил пенальти, который реализовал сам пострадавший – 1:0.

После забитого мяча игра выровнялась. «Ротор», воодушевлённый успехом, отодвинул действия от своих ворот. У хозяев стали возникать моменты, но до гола они их не доводили – сказывалась несогласованность в действиях нападающих. Особенно выделялся Илья Родионов, успевавший действовать по всему полю. После 30‑й минуты хавбеки волгоградцев «поднаелись» и «Урал» стал создавать опасные эпизоды, с которыми оборона волгоградцев справлялась, но появился нерв. Сложилось впечатление, что ошибки в обороне, которые нужно было минимизировать, устранить не удастся.


Во втором тайме давление «Урала» продолжилось. В середине тайма Секулич вновь оказался в опасной ситуации и нанёс спешный удар с близкого расстояния, но вратарь «Ротора» Никита Чагров совершил важное спасение. Хозяева попытались отодвинуть игру от своих ворот и перевести в центр поля, где шла упорная борьба за мяч, но сил у уральцев оказалось побольше, и они завладели территориальным преимуществом. Долгое время казалось, что волгоградцы доведут матч до победы: они старались и успешно ликвидировали угрозы у своих ворот.

В заключительные минуты матча «Ротор» прижался к своим воротам, пытаясь удержать минимальное преимущество. Тактика глухой защиты, которая работает при слаженной сыгранной обороне, здесь дала сбой: игроки слишком сосредоточились на защите и упускали моменты для контратаки, которая могла бы снять напряжение. 

Решающий эпизод случился уже в добавленное время. Полузащитник «Урала» Никита Морозов, вышедший на замену во втором тайме, получил мяч на границе штрафной… Он прокинул Сафронова и неудачно пробил по воротам, но Бардыбахин вместо выноса мяча в аут, несильно катнул мяч перед собой. Морозов мгновенно сориентировался и повторным ударом отправил мяч в девятку – 1:1. Почти выигранный матч обернулся упущенной домашней победой.


Пока «Ротор» прессингует и ищет удачу у чужих ворот, соперник испытывает сложности и практически не создаёт угроз. Во втором тайме команда преображается: отдаёт инициативу и надеется на удачу у своих ворот, а не на успех у чужих.

По результату тренер волгоградцев был краток:

– Неприятно пропускать на последних секундах. Те, кто не доигрывает этот эпизод… Мы уже проговорили этот момент, но ещё раз его разберём. Надо играть от начала и до конца – по‑другому никак. Нужно терпеть, особенно в сложных моментах – как тот, что случился в концовке. Надо доигрывать до конца и выигрывать матч.

По готовности команды ко второму тайму Дмитрий Парфёнов отметил:

– По физической подготовке точно могу сказать – вопросов нет вообще, потому что есть цифры, есть объективные показатели. Здесь, скорее, вопрос психологии. Мы уже вторую игру подходим ко второму тайму, ведя в счёте, но надо дожимать, увеличивать разрыв… Думаю, проблема именно в психологическом аспекте.

«Ротор» (Волгоград) – «Урал» (Екатеринбург) – 1:1 (1:0).
9 марта. Волгоград. Стадион: «Волгоград Арена». 9847 зрителей.
Судьи: Андрей Прокопов (Ярославль), Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Илья Довольнов (Тюмень).
«Ротор»: Чагров, Бардыбахин, Покидышев, Клещенко, Шильников, Макаров, Трошечкин, Симонян (Давидян, 85), Родионов (Арбузов, 46), Алиев (Сафронов, 73), Эльдарушев.
«Урал»: Кузнецов, Мамин, Маргасов, Гонсалвес, Сунгатулин, Харин, Железнов (Мосин, 78), Ишков (Морозов, 88), Иванисеня (Марков, 78), Секулич, Богомольский (Акбашев, 61).
Голы: Эльдарушев, 10 – с пенальти (1:0). Морозов, 90+4 (1:1).
Предупреждены: Бардыбахин, 31 (грубая игра). Родионов, 45 (срыв перспективной атаки) – Кузнецов, 9 (грубая игра). Гонсалвес, 28 (срыв перспективной атаки). Сунгатулин, 83 (срыв перспективной атаки).

Для команды Дмитрия Парфёнова итог получился двойственным: с одной стороны, достойный бой фавориту, с другой – болезненное напоминание о проблемах в концовках. Статистика безвыигрышной серии теперь такова: пять матчей без побед, причём в трёх из них «Ротор» вёл в счёте, но не сумел удержать преимущество.

Ближайшие перспективы выглядят напряжённо. Уже 14 марта волгоградцам предстоит выезд в Набережные Челны – там их ждёт встреча с «КАМАЗом», который располагается на строчку выше в турнирной таблице и решает такие же задачи.

Александр Веселовский

09.03.2026
09.03.2026
