«Ротор» сыграл вничью с «Уралом», пропустив на 90+4‑й минуте





Сегодня на стадионе «Волгоград Арена» состоялся матч 23‑го тура Первой лиги, в котором волгоградский «Ротор» принимал екатеринбургский «Урал». Встреча двух конкурентов за выход в РПЛ возлагала серьёзный груз ответственности на команды: от тренеров ждали и яркой игры, и результата. Матч должен был дать ответ на ключевой вопрос: кто действительно готов к повышению в классе?





Начали команды с активного противоборства за владение центром поля. Гости даже прижали волжан к воротам и подали пару угловых, но по-настоящему опасный момент возник в ответной контратаке. На девятой минуте форвард хозяев Абу‑Саид Эльдарушев воспользовался несогласованностью защитника и вратаря «Урала» Ивана Кузнецова в штрафной площади. Судья назначил пенальти, который реализовал сам пострадавший – 1:0.

После забитого мяча игра выровнялась. «Ротор», воодушевлённый успехом, отодвинул действия от своих ворот. У хозяев стали возникать моменты, но до гола они их не доводили – сказывалась несогласованность в действиях нападающих. Особенно выделялся Илья Родионов, успевавший действовать по всему полю. После 30‑й минуты хавбеки волгоградцев «поднаелись» и «Урал» стал создавать опасные эпизоды, с которыми оборона волгоградцев справлялась, но появился нерв. Сложилось впечатление, что ошибки в обороне, которые нужно было минимизировать, устранить не удастся.





Во втором тайме давление «Урала» продолжилось. В середине тайма Секулич вновь оказался в опасной ситуации и нанёс спешный удар с близкого расстояния, но вратарь «Ротора» Никита Чагров совершил важное спасение. Хозяева попытались отодвинуть игру от своих ворот и перевести в центр поля, где шла упорная борьба за мяч, но сил у уральцев оказалось побольше, и они завладели территориальным преимуществом. Долгое время казалось, что волгоградцы доведут матч до победы: они старались и успешно ликвидировали угрозы у своих ворот.

В заключительные минуты матча «Ротор» прижался к своим воротам, пытаясь удержать минимальное преимущество. Тактика глухой защиты, которая работает при слаженной сыгранной обороне, здесь дала сбой: игроки слишком сосредоточились на защите и упускали моменты для контратаки, которая могла бы снять напряжение.

Решающий эпизод случился уже в добавленное время. Полузащитник «Урала» Никита Морозов, вышедший на замену во втором тайме, получил мяч на границе штрафной… Он прокинул Сафронова и неудачно пробил по воротам, но Бардыбахин вместо выноса мяча в аут, несильно катнул мяч перед собой. Морозов мгновенно сориентировался и повторным ударом отправил мяч в девятку – 1:1. Почти выигранный матч обернулся упущенной домашней победой.





Пока «Ротор» прессингует и ищет удачу у чужих ворот, соперник испытывает сложности и практически не создаёт угроз. Во втором тайме команда преображается: отдаёт инициативу и надеется на удачу у своих ворот, а не на успех у чужих.

По результату тренер волгоградцев был краток:

– Неприятно пропускать на последних секундах. Те, кто не доигрывает этот эпизод… Мы уже проговорили этот момент, но ещё раз его разберём. Надо играть от начала и до конца – по‑другому никак. Нужно терпеть, особенно в сложных моментах – как тот, что случился в концовке. Надо доигрывать до конца и выигрывать матч.

По готовности команды ко второму тайму Дмитрий Парфёнов отметил:

– По физической подготовке точно могу сказать – вопросов нет вообще, потому что есть цифры, есть объективные показатели. Здесь, скорее, вопрос психологии. Мы уже вторую игру подходим ко второму тайму, ведя в счёте, но надо дожимать, увеличивать разрыв… Думаю, проблема именно в психологическом аспекте.