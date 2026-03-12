Главное

В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокам
Сегодня, 12 марта, Второй Западный окружной военный суд признал виновными и назначил наказания в виде пожизненного лишения свободы всем исполнителям теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Напомним,...
Федеральные новости
 Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной Ростова
В Ростове-на-Дону Арбитражный суд поставил точку в споре о строительстве бизнес-центра на набережной. Как сообщает Привет-Ростов, суд окончательно отказал компании ООО «Парус» в иске, который позволял бы возведение 12-этажного...
«КАМАЗ» – «Ротор»: матч, где ничья может стать поражением

14 марта в рамках 24‑го тура Лиги PARI на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах встретятся «КАМАЗ» и «Ротор». Матч имеет особое значение для обеих команд: челнинцы занимают шестое место, а волгоградцы располагаются на седьмой строчке турнирной таблицы, отставая на одно очко. Обе стороны стремятся улучшить свои позиции для дальнейшего повышения в классе, что придаёт игре дополнительную интригу.

Общая статистика личных встреч в рамках Первой лиги говорит в пользу волгоградцев: 13 побед у «Ротора», три у автозаводцев и три ничьи. Разница забитых мячей – 39:13 в пользу Волгограда. В последних пяти играх «Ротор» выиграл три раза, одна завершилась вничью, а «КАМАЗ» одержал победу лишь однажды. В прошлом году волгоградцы взяли верх в обоих матчах:

14 сентября 2025 года – победа «Ротора» со счётом 3:0;

11 мая 2025 года – поражение «КАМАЗа» со счётом 0:4.

«КАМАЗ» не может ощутить вкус победы в последних шести матчах Лиги PARI: команда забила семь мячей и пропустила девять. В последней домашней игре челнинцы сыграли вничью с «Арсеналом» (Тула) со счётом 1:1. Из‑за проблем в атаке команда будет делать ставку на плотную оборону и контратаки.

«Ротор» не выигрывает в пяти последних матчах Первой лиги: команда забила два гола и пропустила шесть. В гостях волгоградцы не побеждали в восьми последних играх. В последнем выездном матче «Ротор» сыграл вничью со «Спартаком» (Кострома) – 1:1. Основной акцент сине‑голубые делают на надёжную оборону, стараясь минимизировать риски в контратаках.

Обе команды в кризисе побед, вымучивают ничьи и минимальные счета. «Грузовики» дома упрутся, но они испытывают проблемы в атаке. «Ротор» будет стремиться забить, но сможет ли прессинговать всю игру или во втором тайме сядет в оборону, дав возможность отличиться сопернику? Для автозаводцев важно наладить свою игру в нападении, чтобы не потерять очки на своём поле. Сине‑голубым важно не пропустить, чтобы использовать ошибки соперника.

Судя по последним турам, специалисты ожидают сухую или минимальную ничью. Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля: коэффициент на их победу – 2,4, на ничью – 3,05, на победу «Ротора» – 3,0. Аналитики, однако, отмечают особый настрой волгоградцев и прогнозируют успех «Ротора» с минимальным преимуществом.

Александр Веселовский

Фото: архив ИА «Высота 102»

