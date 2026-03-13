В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

 В ГД предложили освободить учителей от проверки тетрадей
Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил освободить учителей от проверки домашнего задания в школах. Как заявил депутат в беседе с РИА Новости, оценивать знание школьников необходимо только за работу на...
 Ростовчанка, оставившая труп сына-младенца в магазине, просилась в суде на СВО
Жительница Таганрога Ростовской области попросилась в суде на СВО сразу после оглашения приговора. Как сообщает Привет-Ростов, женщина, которая избила полугодовалых сыновей-близнецов, положила их в сумку и отнесла в магазин,...
Крупная победа молодёжного «Ротора» в Грозном – 4:0

13 марта на стадионе имени С. Г. Билимханова в Грозном в матче второго тура Молодёжной футбольной лиги Б встретились молодёжки «Ахмата» и «Ротора». Несмотря на скромную аудиторию в 50 зрителей, игра получилась яркой и насыщенной событиями – волгоградцы одержали уверенную победу со счётом 4:0.

Игра началась активно, и уже на 10‑й минуте для грозненцев прозвучал первый тревожный звонок: Ростислав Данченко получил предупреждение за неспортивное поведение. Этот эпизод, казалось, немного сбил настрой хозяев.

На 15‑й минуте гости открыли счёт. После розыгрыша штрафного Роман Ермаков оказался самым расторопным в штрафной площади – он вовремя подставил ногу, и мяч влетел в сетку – 1:0 в пользу «Ротора».

Волгоградцы не стали сбавлять оборотов. На 39‑й минуте после подачи углового Никита Петрунькин точно пробил головой – вратарь «Ахмата‑М» даже не успел среагировать – 2:0. К перерыву гости уверенно контролировали ход матча, демонстрируя слаженность действий в атаке и надёжность в обороне.

Второй тайм стал настоящим бенефисом «Ротора‑М». На 72‑й минуте Денис Гречишкин и Иван Кашлев убежали два в одного и последний хладнокровно реализовал момент – 3:0.

Всего через четыре минуты гости увеличили отрыв до четырёх мячей. После подачи штрафного вратарь хозяев поля неудачно сыграл на выходе, мяч отскочил в сторону, и Денис Гречишкин добил его в сетку – 4:0. Этот гол окончательно снял вопросы о победителе.

Тренеры обеих команд активно использовали замены, чтобы освежить игру и дать практику большему числу футболистов. Однако изменить ход встречи это уже не могло.

b>«Ахмат-М» (Грозный) – «Ротор-М» (Волгоград) – 0:4 (0:2).

13 марта. Грозный. Спортивный комплекс имени С. Г. Билимханова. 50 зрителей.

Судьи: Султан Галямов (Казань), Тамерлан Габуев (Владикавказ), Вадим Бутаев Алагир).

«Ахмат-М»: Магомедов (Луговой, 79), Досхоев (Мадиев, 88), Эльбердов (Мешезов, 12), Гулиев, Бачаров, Кантеев (Закаев, 75), Каимов, Данченко (Пшихачев, 81), Алихаджиев (Саитов, 84), Байтиев (Яровой, 79), Кошлатый.

«Ротор-М»: Прохоров (Зосимов, 88), Кашлев, Петрунькин, Кадралиев (Володин, 83), Закиров, Ермаков (Дель, 67), Цымбалов (Тарчоков, 86), Кюрджиев (Клименко, 64), Ералиев, Семененко (Гречишкин, 70), Кувакин (Суров, 86).

Голы: Ермаков, 15. Петрунькин, 39. Кашлев, 72. Гречишкин, 76.

Предупреждения: Данченко, 10 (неспортивное поведение); Байтиев, 76 (срыв ерспективной атаки); Бачаров, 90 (срыв перспективной атаки) – Цымбалов, 41 (грубая игра).

Победа позволила «Ротору‑М» закрепиться в тройке лидеров Молодёжной лиги Б – наравне с «Кировцем‑Восхождение» и «Мастер‑Сатурном» команда набрала 6 очков. Следующий матч волгоградцы проведут 20 марта на выезде против команды из Оренбурга.

Александр Веселовский

Лента новостей

21:40
Крупная победа молодёжного «Ротора» в Грозном – 4:0Смотреть фотографии
21:20
«Всегда боялась умереть в 28»: волгоградка вспомнила страшный день из завирусившегося видео с лобовым ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
21:00
В МВД предупредили о новой мошеннической схеме с фейковыми повестками в судСмотреть фотографии
20:24
В ГД предложили освободить учителей от проверки тетрадейСмотреть фотографии
19:44
Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата КоротковаСмотреть фотографии
19:07
Жители волгоградского хутора «выбили» в суде школьный автобусСмотреть фотографии
18:50
В Волжском полиция нашла подростков, повредивших «умные» домофоныСмотреть фотографии
18:15
В Волгограде остановлено движение трамваев №13Смотреть фотографии
17:47
Какие фальшивые деньги чаще «гуляют» по рукам волгоградцевСмотреть фотографии
17:08
Аферисты обманывают волгоградцев под видом сотрудников «энергосбыта»Смотреть фотографии
16:34
Путин отправил на повышение троих судей в Волгограде и областиСмотреть фотографии
15:53
Суд в Волгограде лишил нижегородского экс-судью Сапегу имущества на 54 млн рублейСмотреть фотографии
15:20
«Без водовода и дорог»: в Волгограде жители посёлка Солнечный утонули в непролазной грязиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
В Волгоград прибыли участники автопробега «Крым - Россия! Навсегда!»Смотреть фотографии
14:40
Путин отметил заслуги волгоградского фермера, подарившего односельчанам газопроводСмотреть фотографии
14:18
Под Волгоградом из-за паводка перекрыли сельскую дорогуСмотреть фотографии
13:59
Тело женщины нашли в станице Волгоградской области при разборе пепелищаСмотреть фотографии
13:16
На дне Волги нашли ружье пропавшего подводного охотникаСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде осудят этническую банду, укравшую у бойцов СВО 6 млн рублейСмотреть фотографии
12:47
Силовики нагрянули в Волжский: в отдел полиции доставили группу мигрантовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:20
В Волгоградской области 63 тыс. пациентов проверили репродуктивное здоровьеСмотреть фотографии
11:57
«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людейСмотреть фотографии
11:55
Ростовчанка, оставившая труп сына-младенца в магазине, просилась в суде на СВОСмотреть фотографии
11:34
Под Волгоградом иномарка влетела в Renault на федеральной трассеСмотреть фотографии
11:02
Теплый воздух из Азии прогреет Волгоград до +20 к концу мартаСмотреть фотографии
10:59
Работники Концессий в Волгограде получили новый транспорт взамен «буханок»Смотреть фотографии
10:48
Волгоград вошёл в топ-10 городов с самыми щедрыми женихамиСмотреть фотографии
10:44
В Саратове увековечили память 200 бойцов СВОСмотреть фотографии
10:32
Фонд помощи детям-инвалидам взыскал в Волгограде с чиновников 14 млн рублейСмотреть фотографии
10:18
Волгоградцам рассказали, где можно заработать 300 тысячСмотреть фотографии
 