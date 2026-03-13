Крупная победа молодёжного «Ротора» в Грозном – 4:0





13 марта на стадионе имени С. Г. Билимханова в Грозном в матче второго тура Молодёжной футбольной лиги Б встретились молодёжки «Ахмата» и «Ротора». Несмотря на скромную аудиторию в 50 зрителей, игра получилась яркой и насыщенной событиями – волгоградцы одержали уверенную победу со счётом 4:0.

Игра началась активно, и уже на 10‑й минуте для грозненцев прозвучал первый тревожный звонок: Ростислав Данченко получил предупреждение за неспортивное поведение. Этот эпизод, казалось, немного сбил настрой хозяев.

На 15‑й минуте гости открыли счёт. После розыгрыша штрафного Роман Ермаков оказался самым расторопным в штрафной площади – он вовремя подставил ногу, и мяч влетел в сетку – 1:0 в пользу «Ротора».

Волгоградцы не стали сбавлять оборотов. На 39‑й минуте после подачи углового Никита Петрунькин точно пробил головой – вратарь «Ахмата‑М» даже не успел среагировать – 2:0. К перерыву гости уверенно контролировали ход матча, демонстрируя слаженность действий в атаке и надёжность в обороне.

Второй тайм стал настоящим бенефисом «Ротора‑М». На 72‑й минуте Денис Гречишкин и Иван Кашлев убежали два в одного и последний хладнокровно реализовал момент – 3:0.

Всего через четыре минуты гости увеличили отрыв до четырёх мячей. После подачи штрафного вратарь хозяев поля неудачно сыграл на выходе, мяч отскочил в сторону, и Денис Гречишкин добил его в сетку – 4:0. Этот гол окончательно снял вопросы о победителе.

Тренеры обеих команд активно использовали замены, чтобы освежить игру и дать практику большему числу футболистов. Однако изменить ход встречи это уже не могло.

b>«Ахмат-М» (Грозный) – «Ротор-М» (Волгоград) – 0:4 (0:2).

13 марта. Грозный. Спортивный комплекс имени С. Г. Билимханова. 50 зрителей.

Судьи: Султан Галямов (Казань), Тамерлан Габуев (Владикавказ), Вадим Бутаев Алагир).

«Ахмат-М»: Магомедов (Луговой, 79), Досхоев (Мадиев, 88), Эльбердов (Мешезов, 12), Гулиев, Бачаров, Кантеев (Закаев, 75), Каимов, Данченко (Пшихачев, 81), Алихаджиев (Саитов, 84), Байтиев (Яровой, 79), Кошлатый.

«Ротор-М»: Прохоров (Зосимов, 88), Кашлев, Петрунькин, Кадралиев (Володин, 83), Закиров, Ермаков (Дель, 67), Цымбалов (Тарчоков, 86), Кюрджиев (Клименко, 64), Ералиев, Семененко (Гречишкин, 70), Кувакин (Суров, 86).

Голы: Ермаков, 15. Петрунькин, 39. Кашлев, 72. Гречишкин, 76.

Предупреждения: Данченко, 10 (неспортивное поведение); Байтиев, 76 (срыв ерспективной атаки); Бачаров, 90 (срыв перспективной атаки) – Цымбалов, 41 (грубая игра).

Победа позволила «Ротору‑М» закрепиться в тройке лидеров Молодёжной лиги Б – наравне с «Кировцем‑Восхождение» и «Мастер‑Сатурном» команда набрала 6 очков. Следующий матч волгоградцы проведут 20 марта на выезде против команды из Оренбурга.

Александр Веселовский