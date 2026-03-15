Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

 В ГД предложили освободить учителей от проверки тетрадей
Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил освободить учителей от проверки домашнего задания в школах. Как заявил депутат в беседе с РИА Новости, оценивать знание школьников необходимо только за работу на...
 Ростовчанка, оставившая труп сына-младенца в магазине, просилась в суде на СВО
Жительница Таганрога Ростовской области попросилась в суде на СВО сразу после оглашения приговора. Как сообщает Привет-Ростов, женщина, которая избила полугодовалых сыновей-близнецов, положила их в сумку и отнесла в магазин,...
«Спартак‑Волгоград» – «Буревестник»: разгром в Нижнем Новгороде

В рамках 20‑го тура Евразийской ватерпольной лиги среди женских команд по водному полу состоялись два поединка между командами «Буревестник» (Нижний Новгород) и «Спартак‑Волгоград». Обе игры завершились уверенной победой команды из Нижнего Новгорода, подтвердившей свой статус лидера турнира.

Перед серией матчей в Нижнем Новгороде положение волгоградского «Спартака‑Волгоград» выглядело крайне непростым. В трёх предыдущих турах «спартаковки» потерпели шесть поражений подряд – и вот теперь им предстояло сразиться с безоговорочным фаворитом чемпионата. Ситуация усугублялась ещё и тем, что волгоградки приехали на матчи в урезанном составе: вместо привычных 14 игроков на игру смогли выйти лишь 10.

Турнирная таблица лишь подчёркивала разницу в статусе: «Буревестник» уверенно возглавлял пелотон, демонстрируя стабильные результаты на протяжении всего сезона, тогда как волгоградская команда находилась в нижней части таблицы, замыкая восьмёрку участниц плей-офф.

Ожидания оправдались: в обеих домашних встречах нижегородки подтвердили свой класс, показав высокий уровень организации игры и реализации моментов.

Первая игра началась с мощного натиска «Буревестника»: команда сразу взяла инициативу в свои руки и за счёт быстрых контратак уже в дебюте повела со счётом 3:0. «Спартак‑Волгоград» не сдался – вратарь Екатерина Павлова совершила несколько важных сейвов, а игроки нападения довели несколько атак до логического завершения. Благодаря голам Сабуровой, Громовой и Федотовой волгоградки сократили отставание и создали напряжение в концовке стартового периода. Но хозяйки бассейна грамотно распределили силы, провели своевременные замены и завершили отрезок со счётом 4:3 в свою пользу.

Вторая восьмиминутка стала переломным моментом поединка. Нижегородки показали впечатляющую игру в атаке и полностью доминировали на площадке. Подопечные Ивана Комарова не позволила соперницам забить ни одного мяча, завершив период со счётом 8:0. Этот рывок предопределил исход встречи.

Третий игровой отрезок прошёл в более равной борьбе. «Спартак‑Волгоград» попытался вернуться в игру и сократить отставание, показав несколько ярких атакующих действий. Однако «Буревестник» сохранил контроль над ходом матча, выиграв четверть со счётом 6:4.

Финальная часть матча подтвердила преимущество «Буревестника». «Предвестницы бури» грамотно распорядились своим преимуществом, не позволив соперницам организовать серьёзный камбэк. Несмотря на попытки гостей усилить давление, хозяйки ответили мощной серией атак и выиграли период со счётом 7:2, доведя итоговый результат до 25:9.

«Спартак‑Волгоград», несмотря на старания отдельных игроков, не смог противостоять натиску соперника. Команде предстоит поработать над завершением атак и укреплением обороны.

Тренер красно-белых Алексей Панфили прокомментировал итоги первого матча:
– Погодные условия не позволяли нормально играть. Девочки говорят, ослепляет, ничего не видно. Первый период отыграли, как готовились и хотели, а потом провалились, перестали доигрывать до конца.

«Буревестник» – «Спартак-Волгоград» – 25:9 (4:3, 8:0, 6:4, 7:2).
14 марта. Нижний Новгород. Суперлига, тур 20, матч 1. Бассейн: Н. Новгород.
Судьи: Вадим Лыков, Александр Шпилко (оба – Москва).
«Буревестник»: Хамраева – Савченко (2), Гуськова (2), Нечаева (2), Данилюк (1), Клюева (1), Бунакова (4) – Волкова, Адикова (3), Алексеенко (1), Тростина (4), Арбузова, Черкасова (5), Боярова.
«Спартак-Волгоград»: Павлова – Громова (1), Федотова (3), Бронникова (1), Кириленко (1), Сабурова (2), Стерликова – Сидорок, Кожевникова (1), Воронкова.
Выигранные спринты: 4 – 0.
5-метровые/голы: 3/2 – 2/2.
Удаления: 4 – 2.

Второй матч стал продолжением серии из двух игр в один день и завершился очередной уверенной победой хозяев – 25:8.

Первый период стал демонстрацией мощи «Буревестника». В отличие от первого матча серии, где стартовая четверть завершилась с минимальным перевесом хозяев, на этот раз нижегородки действовали предельно агрессивно. Шесть точных бросков за период – такой темп сразу поставил гостей в положение догоняющих.

Второй период превратился в откровенное преимущество хозяев. «Буревестник» реализовал ошибки гостей в обороне и полностью выключил атакующий потенциал «Спартака».
Оставшиеся отрезки стали, по сути, формальностью: местные спортсменки продолжали наращивать преимущество, но «Спартак» не сдавался. Волгоградки старались использовать моменты в большинстве и позиционных атаках, однако разница в глубине состава и свежести игроков была очевидна.



Этот тур ещё раз подтвердил, что в водном поло важны не только индивидуальные навыки игроков, но и командная работа, тактическая грамотность и психологическая устойчивость.

«Буревестник» – «Спартак-Волгоград» – 25:8 (6:2, 5:0, 7:3, 7:3).
14 марта. Нижний Новгород. Суперлига, тур 20, матч 2. Бассейн: Н. Новгород.
Судьи: Вадим Лыков, Александр Шпилко (оба – Москва).
«Буревестник»: Хамраева – Савченко (2), Нечаева (2), Данилюк (4), Арбузова (2), Клюева, Тростина (2) – Волкова, Адикова (3), Алексеенко (1), Гуськова (2), Черкасова (5), Боярова, Бунакова (2).
«Спартак-Волгоград»: Павлова – Громова, Федотова (1), Бронникова (1), Кириленко, Кожевникова (2), Сабурова (1) – Сидорок (2), Воронкова, Стерликова (1).
Выигранные спринты: 4 – 0.
5-метровые/голы: 3/2 – 0/0.
Удаления: 7 – 2.
Волгоградский «Спартак» завершил групповой этап Суперлиги на восьмой строчке турнирной таблицы с 27 очками и завоевал последнюю путёвку в плей‑офф. Два поражения от «Буревестника» в заключительных матчах не повлияли на итоговое положение команды: необходимый отрыв от преследователей был создан ещё на предыдущих этапах турнира.

Примечательно, что уже в четвертьфинале «спартаковки» вновь сойдутся с нижегородками – соперницами, занимающими первую строчку ватерпольного рейтинга. Это создаст уникальную ситуацию: команды, уже знакомые с сильными и слабыми сторонами друг друга, получат шанс переписать сценарий.

Противостояние обещает стать одной из самых ярких страниц плей‑офф: стартовый матч коллективов состоится в Нижнем Новгороде 2 мая, а ответная встреча пройдёт в Волгограде 6 мая – в самом сердце весны, когда на кону будет стоять не просто выход в полуфинал, а право доказать, что даже после поражений есть место камбэку.

Александр Веселовский



Спорт 15.03.2026 17:20
Комментарии

