Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Средняя зарплата россиян выросла за месяц на 40 тысяч
Средняя зарплата в России в декабре выросла более чем на 40 тысяч рублей. Такие данные были предоставлены  Единой межведомственной информационно-статистической системой 8 марта.  Так, по данным системы, в среднем...
Федеральные новости
 Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Президент РФ Владимир Путин 8 марта поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеопоздравление главы страны было опубликовано на сайте Кремля.  - Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа...
Триумф волгоградца в беге на 2000 метров с препятствиями

Вчера в Туле завершились Всероссийские соревнования среди студентов по лёгкой атлетике в помещении – «Зимний студенческий чемпионат». Соревнования прошли в многофункциональном спортивном комплексе «Тулица» и собрали более 600 спортсменов из 46 регионов страны, представляющих свыше 100 высших учебных заведений.

В программу соревнований вошли: бег на 60 м; бег на 60 м с барьерами; бег на 200 м; бег на 400 м; бег на 800 м; бег на 1500 м; бег на 3000 м; бег с препятствиями на 2000 м; эстафета 4×200 м; прыжки в длину; прыжки в высоту; тройной прыжок; прыжок с шестом и толкание ядра. Спортсмены разыграли 28 комплектов наград.

Атмосфера на манеже была напряжённой и одновременно вдохновляющей: будущие звёзды российской лёгкой атлетики боролись за медали и личные рекорды. Одним из самых ярких событий дня стал забег на 2000 метров с препятствиями среди мужчин.

Золотую медаль в этой сложной дисциплине завоевал Игорь Ломакин из Волгоградской государственной академии физической культуры (ВГАФК). Его победный результат – 5:52,65 – позволил ему уверенно обойти соперников и подняться на высшую ступень пьедестала.

Серебряным призёром стал Григорий Кораблин из Удмуртского государственного университета (УдГУ), показавший время 5:54,90. Бронзовую медаль завоевал Артур Михайлов из Чебоксарского филиала Московского политехнического университета (ЧФ МПУ) с результатом 5:58,11.

– Было непросто, особенно на первых кругах, – поделился Игорь после финиша. – Заболел за день до отъезда на соревнования. Бежал больной, но максимально собрался, чтобы выйти на старт, и составил конкуренцию соперникам.

Александр Веселовский

Фото: Студенческая лига легкой атлетики

