Триумф волгоградца в беге на 2000 метров с препятствиями





Вчера в Туле завершились Всероссийские соревнования среди студентов по лёгкой атлетике в помещении – «Зимний студенческий чемпионат». Соревнования прошли в многофункциональном спортивном комплексе «Тулица» и собрали более 600 спортсменов из 46 регионов страны, представляющих свыше 100 высших учебных заведений.

В программу соревнований вошли: бег на 60 м; бег на 60 м с барьерами; бег на 200 м; бег на 400 м; бег на 800 м; бег на 1500 м; бег на 3000 м; бег с препятствиями на 2000 м; эстафета 4×200 м; прыжки в длину; прыжки в высоту; тройной прыжок; прыжок с шестом и толкание ядра. Спортсмены разыграли 28 комплектов наград.

Атмосфера на манеже была напряжённой и одновременно вдохновляющей: будущие звёзды российской лёгкой атлетики боролись за медали и личные рекорды. Одним из самых ярких событий дня стал забег на 2000 метров с препятствиями среди мужчин.

Золотую медаль в этой сложной дисциплине завоевал Игорь Ломакин из Волгоградской государственной академии физической культуры (ВГАФК). Его победный результат – 5:52,65 – позволил ему уверенно обойти соперников и подняться на высшую ступень пьедестала.

Серебряным призёром стал Григорий Кораблин из Удмуртского государственного университета (УдГУ), показавший время 5:54,90. Бронзовую медаль завоевал Артур Михайлов из Чебоксарского филиала Московского политехнического университета (ЧФ МПУ) с результатом 5:58,11.

– Было непросто, особенно на первых кругах, – поделился Игорь после финиша. – Заболел за день до отъезда на соревнования. Бежал больной, но максимально собрался, чтобы выйти на старт, и составил конкуренцию соперникам.

Александр Веселовский

Фото: Студенческая лига легкой атлетики