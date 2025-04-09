Расследования

Избившего на фудкорте участника СВО волгоградца объявили в федеральный розыск

Расследования 09.04.2025 19:00
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09.04.2025 19:00


В Волгограде 25-летний местный житель, обвиняемый в избиении участника специальной военной операции на фудкорте в торговом центре, объявлен в федеральный розыск. Как сообщает ИА «Высота 102», кроме того, принято решение о его аресте сразу после задержания. 

Напомним, что резонансный инцидент произошел 13 декабря 2024 года на территории фудкорта в ТРЦ «Семь звезд». Как сообщали очевидцы, двое молодых мужчин, один из которых, как выяснилось, является участником специальной военной операции, подрались из-за внезапно вспыхнувшего конфликта. В частности П25-летний волгоградец без разрешения взял стул от столика, где сидела супруга участника СВО. Глава семейства,  сделал замечание парню, однако тот отреагировал агрессивно.  

В результате драки пострадавшему потребовалась помощь врачей, а полицейские вскоре задержали его обидчика.

Задержанный волгоградец пояснял полицейским, что нанес два удара на эмоциях.

Еще с ноги хотел ударить, но не попал. Он уже в это время вставал, - пояснял задержанный полицейским.



12 марта прокуратура сообщила о передаче уголовного дела в суд. И, как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 9 апреля, к этому дню в мировом суде прошло уже два заседания. Однако же, ни на одно из них и сегодня, на третье по счету, фигурант не явился. 

– До суда обвиняемому была избрана мера пресечения, связанная с необходимостью обязательной явки. Ни на первый, ни на второй суд он не явился. Приставам, на которых была возложена судом обязанность принудительного привода в суд подсудимого, не удалось разыскать его, – сообщил информагентству собственный источник. – В итоге подсудимый был объявлен в федеральный розыск. Его поместят в СИЗО сразу после задержания. 

Напомним, что следствием виновник потасовки обвиняется в ч. 1 ст. 112 УК РФ – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Вину в содеянном молодой человек полностью признал еще на стадии следствия.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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