



В Волгограде 25-летний местный житель, обвиняемый в избиении участника специальной военной операции на фудкорте в торговом центре, объявлен в федеральный розыск. Как сообщает ИА «Высота 102», кроме того, принято решение о его аресте сразу после задержания.

Напомним, что резонансный инцидент произошел 13 декабря 2024 года на территории фудкорта в ТРЦ «Семь звезд». Как сообщали очевидцы, двое молодых мужчин, один из которых, как выяснилось, является участником специальной военной операции, подрались из-за внезапно вспыхнувшего конфликта. В частности П25-летний волгоградец без разрешения взял стул от столика, где сидела супруга участника СВО. Глава семейства, сделал замечание парню, однако тот отреагировал агрессивно.

В результате драки пострадавшему потребовалась помощь врачей, а полицейские вскоре задержали его обидчика.

Задержанный волгоградец пояснял полицейским, что нанес два удара на эмоциях.

– Еще с ноги хотел ударить, но не попал. Он уже в это время вставал, - пояснял задержанный полицейским.





12 марта прокуратура сообщила о передаче уголовного дела в суд. И, как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 9 апреля, к этому дню в мировом суде прошло уже два заседания. Однако же, ни на одно из них и сегодня, на третье по счету, фигурант не явился.

– До суда обвиняемому была избрана мера пресечения, связанная с необходимостью обязательной явки. Ни на первый, ни на второй суд он не явился. Приставам, на которых была возложена судом обязанность принудительного привода в суд подсудимого, не удалось разыскать его, – сообщил информагентству собственный источник. – В итоге подсудимый был объявлен в федеральный розыск. Его поместят в СИЗО сразу после задержания.

Напомним, что следствием виновник потасовки обвиняется в ч. 1 ст. 112 УК РФ – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Вину в содеянном молодой человек полностью признал еще на стадии следствия.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области