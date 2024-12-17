Расследования

Волгоградца задержали за избиение участника СВО в ТРЦ

Расследования 17.12.2024 09:36
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17.12.2024 09:36




Полицейские задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений посетителю торгового центра в Волгограде. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось 13 декабря. В больницу из торгово-развлекательного комплекса был доставлен избитый 26-летний мужчина. 

Выяснилось, что телесные повреждения пострадавший получил в результате бытового конфликта в кафе, расположенном в торговом центре в Тракторозаводском районе. 

Полицейские нашли напавшего – им оказался 25-летний парень. 

Ранее в соцсетях распространилась информация об избиении участника СВО неизвестным парнем спортивного телосложения в ТРЦ «Семь звезд». По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что молодой человек без разрешения взял стул от столика, где сидела супруга пострадавшего. Глава семейства, как потом выяснилось, участник СВО, сделал замечание парню, однако он отреагировал агрессивно.

Задержанный волгоградец пояснил, что взял стул от столика, где сидела одна девушка, которая не высказала никаких претензий в связи с этим. Но мужчина, который подходил к столику, окликнул его, после чего они отошли в сторону. По словам задержанного, мужчина стал хватать его за руки, после чего он начал наносить ему удары. 

- На этом эмоциональном фоне я нанес ему два удара. Еще с ноги хотел ударить, но не попал. Он уже в это время вставал, - рассказал задержанный полицейским.  

Видео ГУ МВД по Волгоградской области

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