Избившему участника СВО в фудкорте ТРЦ волгоградцу грозит 3 года колонии





Прокуратура Тракторозаводского района Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего ранее судимого местного жителя, который спровоцировал конфликт и избил участника специальной военной операции на территории торгового центра, передает V102.RU.





Как ранее сообщалось информагентством, инцидент произошел 13 декабря прошлого года на территории фудкорта в ТРЦ «Семь звезд». Момент драки зафиксировала камера видеонаблюдения ТЦ. После драки 26-летний пострадавший был госпитализирован с переломом челюсти и ушибами.

Теперь виновник потасовки обвиняется в ч. 1 ст. 112 УК РФ – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Вину в содеянном молодой человек полностью признал.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 114 Тракторозаводского района. В качестве максимального наказания статья предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет, - сообщили в региональной прокуратуре.

Скриншот с видео ГУ МВД по Волгоградской области