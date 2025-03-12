Расследования

Избившему участника СВО в фудкорте ТРЦ волгоградцу грозит 3 года колонии

Расследования 12.03.2025 12:58
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12.03.2025 12:58


Прокуратура Тракторозаводского района Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего ранее судимого местного жителя, который спровоцировал конфликт и избил участника специальной военной операции на территории торгового центра, передает V102.RU. 



Как ранее сообщалось информагентством, инцидент произошел 13 декабря прошлого года на территории фудкорта в ТРЦ «Семь звезд». Момент драки зафиксировала камера видеонаблюдения ТЦ. После драки 26-летний пострадавший был госпитализирован с переломом челюсти и ушибами. 

Теперь виновник потасовки обвиняется в ч. 1 ст. 112 УК РФ – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Вину в содеянном молодой человек полностью признал.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 114 Тракторозаводского района. В качестве максимального наказания статья предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет, - сообщили в региональной прокуратуре. 

Скриншот с видео ГУ МВД по Волгоградской области

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