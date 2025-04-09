Арестованная в Москве волгоградская чиновница может выйти на свободу

Расследования 09.04.2025 08:52
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09.04.2025 08:52
Сегодня Московский городской суд рассмотрит жалобу волгоградской чиновницы Анны Елисеевой на арест. Как сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку суда, заседание состоится 9 апреля в 11-50 ч.
Напомним, руководитель городского департамента экономического развития и инвестиций была задержана в Волгограде 12 марта по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Чиновницу этапировали в Москву, где 13 марта Басманный районный суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения Елисеевой в виде заключения под стражу до 12 мая.
Однако подследственная 18 марта обжаловала меру пресечения.
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