



Над регионами страны уничтожили 206 беспилотников ВСУ. Волгоградскую область смертоносные дроны этой ночью обошли стороной.

Больше всего летательных аппаратов направили на Брянскую область. Дежурные расчеты ПВО сбили над регионом 62 БПЛА самолетного типа. Еще 43 дрона уничтожили на подлете к Московской области – по информации Минобороны, целью 40 из них была именно столица.

Без малого 30 беспилотников перехватили в Краснодарском крае, а 18 – в республике Крым. На фоне работы войск ПВО режим беспилотной опасности сегодня ночью также действовал в Смоленской, Калужской, Белгородской, Ростовской, Ленинградской и Астраханской областях и в республике Адыгея.

