Три волгоградских вуза вошли в сотню самых читающих





Рейтинг был подготовлен консорциумом сетевых электронных библиотек, который подвел итоги читательской активности за 2025 год. В сотню самых читающих вузов вошли высшие учебные заведения более чем из 50 регионов России, Беларуси и Казахстана.

Абсолютным лидером по количеству обращений к учебной и научной литературе среди вузов Волгограда стал Волгоградский государственный аграрный университет (Волгоградский ГАУ) – 53 096 просмотров. Университет занял 25 место в топ-100.

На двадцатом шестом месте оказался Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) с почти 52 тысячи просмотров книг. Тройку вузов из региона замыкает Волгоградский государственный медицинский университет (ВолгГМУ). Студенты и преподаватели обращались к фондам Консорциума в 2025 году 45 тысяч раз.

Первое место в рейтинге занял Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий. На втором расположился Российский педагогический университет имени Герцена.

По мнению экспертов, интенсивное использование библиотечных фондов напрямую связано с качеством образовательного процесса в региональных университетах. Высокий спрос на учебную литературу свидетельствует о вовлеченности студентов в учебу, развитии исследовательских компетенций и высоком уровне организации академической работы с источниками в вузах за пределами Москвы, отметили составители рейтинга.