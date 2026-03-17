В Волгоградской области на несколько дней задержатся дожди и туманы





Серия дождей, смывающих с улиц всю серость межсезонья, обрушатся на Волгоград. Вместе с осадками в весенний город придут и туманы.

Дожди, а местами и дожди вперемешку со снегом в Волгоградской области ожидают до середины недели.

- Сегодня днем в Волгограде потеплеет до +7. В Волгоградской области температура воздуха поднимется от 3 до 8 градусов тепла, местами – до +12, - рассказывают специалисты волгоградского ЦГМС.

Обнадежив уставших от долгой зимы волгоградцев, в ближайшие дни погода останется верной выбранному курсу и даже нарастит обороты.

- Завтра днем в Волгограде потеплеет до +8 градусов, а в четверг температура воздуха составит от 9 до 11 градусов тепла, - сообщают метеорологи. – В регионе столбики термометров поднимутся до 4-9, в отдельных районах – до +13. Вместе с тем по ночам в районах Волгоградской области все еще сохранится небольшой "минус". При прояснении температура может опуститься до -6.

