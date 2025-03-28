Мосгорсуд рассмотрит жалобу чиновницы Елисеевой на арест 9 апреля

9 апреля Московский городской суд рассмотрит жалобу руководителя департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анны Елисеевой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку Мосгорсуда, чиновница пытается оспорить решение об избрании ей меры пресечения в виде ареста.

Ранее 12 марта женщина была задержана одним из силовых ведомств и оперативно перевезена в Москву для производства независимых следственных действий. Руководительницу департамента подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По ходатайству следствия Басманный суд Москвы постановил заключить её под стражу до 12 мая 2025 года.

Отметим, 18 марта стало известно об обжаловании защитой этого решения.