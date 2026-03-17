



Волгоград назвали единственным городом-миллионником с демократичными ценами на жилье. По данным аналитиков, квадратный метр в городе на Волге стоит 137,1 тысячу рублей.

- Волгоград стал единственным городом-миллионником, в котором цена за квадратный метр жилья составляет меньше 140 тысяч, - сообщают специалисты сервиса bnMap.pro. – Следом за ним идет Воронеж, в котором за «квадрат» просят в среднем 147,5 тысяч рублей, Красноярск ( 160,3 тысячи) и Челябинск – здесь квадратный метр жилья обходится в 163,5 тысяч рублей.

Фиксируя общую тенденцию к росту цен, специалисты выделяют тройку лидеров по России. Сильнее всего за год жилье подорожало в Москве, Санкт-Петербурге и в Омске.

- Несмотря на почти нулевую динамику за месяц, Москва лидирует по годовому росту. За год ( март 2025 к марту 2026) средняя цена «квадрата» в столице выросла на 24,4% - до 703,5 тысяч рублей, - констатируют аналитики сервиса. – Это максимальный показатель среди всех миллионников. Рост может объясняться сокращением доли самых доступных лотов и увеличением предложения в бизнес, премиум и в элит-классах.

В Волгограде цены на квартиры поднялись на 7,8% за прошедший год. За последний же месяц стоимость «квадрата» снизилась на 1,1%.

