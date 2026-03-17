Работодатель и подрядчик выплатят в общей сложности 3,9 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда семье погибшего на производстве электросварщика из Волгоградской области. Мужчина скончался от полученных травм 3 апреля 2023 года в Саратовской области, куда его временно направил работодатель для выполнения трудовых обязанностей.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области, в ходе несчастного случая на мужчину в процессе электросварочных работ на автоматических и полуавтоматических машинах обрушилась вагонная рама весом около 15 тонн. Работник получил травмы, от которых скончался в этот же день.

По итогам расследования была установлена вина и работодателя, и подрядчика в нарушении условий труда. Приговором Энгельсского районного суда Саратовской области от 25 ноября 2024 года по ч.2 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека) были осуждены двое человек. Он вступил в законную силу.

Жирновский районный суд Волгоградской области постановил взыскать с двух компаний компенсацию морального вреда в пользу сына погибшего, его супруги и матери. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

