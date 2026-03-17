Облдума представила Сергея Булгакова к новой награде

Руководителя комитета облдумы по делам национальностей, казачества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Сергея Булгакова ждет новая награда. Он представлен к медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщили в регпарламенте.
Депутата хотят отметить за значительный вклад в развитие парламентаризма, законодательства Волгоградской области и активную общественно-политическую деятельность.
Сергей Булгаков возглавляет наблюдательный совет Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев – участников специальной военной операции «За победу!», является региональным координатором федерального партийного проекта «Единой России» «Городская среда», членом президиума регионального политического совета партии «Единая Россия». Он также занимается продвижением региональной программы «Воспитание маленького волжанина».
Сергей Булгаков – Почетный гражданин Старополтавского района Волгоградской области. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Русской Православной церкви преподобного Сергия Радонежского III степени, медалью «За заслуги перед Волгоградской областью» и другими наградами.
Фото Волгоградской облдумы