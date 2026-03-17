Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

 В Ростовской области за год снизились «расценки» на взятки
В ГУ МВД России по Ростовской области озвучили данные по борьбе с коррупцией в минувшем году. Как передает Привет-Ростов со ссылкой на ведомство, за 2025 год сотрудники управления...
 Криптофермерам может грозить крупный штраф за незаконный майнинг
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 16 марта рекомендовал одобрить в первом чтении законопроект о штрафах до двух миллионов рублей за майнинг криптовалюты.  В случае принятия законопроекта физлицам...
«Давайте снижать нагрузку не в ущерб обучению»: почему волгоградские педагоги не готовы отказаться от проверки тетрадей

Предложение депутата Госдумы Игоря Антропенко об освобождении учителей от проверки домашнего задания вызвало неоднозначную реакцию в профессиональной среде. Признавая сильную загруженность, педагоги все же не хотят экономить время на одном из «китов», который, по их словам, держит на себе всю систему образования. Подробнее – в материале ИА «Высота 102».

На прошлой неделе парламентарий заявил, что домашнее задание отражает не реальные знания ученика, а вовлеченность в процесс обучения его родителей. По мнению Игоря Антропенко, педагогам следует проверять только ответы на уроках, самостоятельные или контрольные работы. Домашнее задание он предлагают оставлять, как дополнительный способ закрепления темы.

- Домашнее задание – наиважнейшая и незаменимая часть обучения в школе, - говорит учитель химии из Волжского Виктория Коваленко. – И его проверкой педагоги занимались во все времена. Образ учителя, на мой взгляд, уже немыслим без стопки тетрадей. Я убеждена, что для ребенка критически важно закрепить новый материал дома – в противном случае у него не формируются навыки, и не может быть речи о полноценном усвоении учебного материала в школе. По итогу выполнения домашней работы он нуждается и в обратной связи: где ребенок совсем не понял тему, где есть пробелы по определенным вопросам, необходима ли дополнительная практика и работа с учеником. 


Что действительно облегчит тяжелую ношу современного педагога, рассуждает Виктория Коваленко, так это сокращение либо серьезная трансформация отчетности.

- Если и уменьшать нагрузку на учителя, то делать это точно не в ущерб обучению детей, - настаивает педагог. – Мне кажется, что более справедливым и правильным вариантом станет сокращение объема отчетных документов. Иначе же образование превратится в профанацию, и в конечном счете мы получим поколение детей, не обладающих даже базовым уровнем знаний.


Уже не раз обсуждая предложения об отмене домашнего задания или его кардинальные изменения, педагоги соглашаются с необходимостью перемен. Однако предлагают не «резать по живому», а лишь усовершенствовать систему проверки знаний.

- К сожалению, в наше время многие школьники переписывают домашнее задание из интернета. Типовые задачи и их типовые решения, на мой взгляд, проверять действительно не нужно. Для того, чтобы оценить знания ученика, следует менять формулировки заданий, добавлять их чем-то авторским. Тогда педагог быстро поймет, разбирается ли школьник в этой теме или нет. Проверка выполненного задания при этом обязательна! Как иначе мы сможем понять, усвоил ли ребенок тему, которую проходил один-два урока? Получается ли у него решать подобные примеры не только в классе, где есть учитель, но и дома?


Со скепсисом к очередной инициативе депутатов отнеслись и многие родители. По их мнению, оценивать знания учеников только лишь на контрольных работах – не самое разумное и мотивирующее к обучению решение.

– У нас в Волгограде уже практикуют это предложение депутата. Домашние работы по математике не проверяют вообще. Понимает мой ребенок пройденную тему или нет, я не знаю. То, что сын не усвоил материал, становится понятным лишь тогда, когда он приносит очередную двойку с контрольной. Получается, что, освобождая себя от проверки тетрадей, учитель пускает на самотек ситуацию, успеваемость детей падает, а более-менее хорошо ситуация выглядишь лишь у тех детей, с которыми родители могут разбирать буквально каждый пример на пальцах. Но не у всех есть такая возможность. Была бы проверка тетрадей и выполнение работ над ошибками, было бы легче исправлять ситуацию. Да и лишняя пятерка в дневнике за домашнюю работу еще никому не повредила, – написала волгоградка в социальных сетях, чем ребенок обучается в одном из престижных лицеев Волгограда.

О будущем домашнего задания депутаты Госдумы задумывались уже не раз. Накануне нового учебного года парламентарии обсуждали его полную отмену. Впрочем, сами педагоги подобную инициативу называли как минимум «опрометчивой».

- Я не вижу ничего критичного в изменении формата домашнего задания, потому что формальное переписывание больше не работает. Дети все чаще прибегают к помощи искусственного интеллекта и просто списывают ответы из недостоверных источников. Не думаю, что от выполнения такой домашней работы есть толк, - комментировала корреспондентам ИА «Высота 102» учитель русского языка и литературы Лариса Арачашвили. - Мне кажется, что домашняя работа должна стать другой. Понятно, что не задавать читать на дом или учить стихи я не могу, но вот чаще давать задания, которые будут связаны с проектной деятельностью, однозначно стоит.

Фото сгенерировано ИИ и взято из архива V102.ru

